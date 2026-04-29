Budget-"Kuchenstücke" werden nun auf Ministerien verteilt

Wien - Nach der Einigung der Koalitionsspitzen auf die Grundpfeiler des Doppelbudgets für die kommenden beiden Jahre werden im Laufe dieser Woche die "Kuchenstücke" des Bundesetats auf die Ministerien verteilt. Wie hoch diese sind, bleibt bis zum Ende der Gespräche ein gut gehütetes Geheimnis. Bis Mitte, spätestens Ende Mai, sollen die nun an die Details gehenden Verhandlungen mit den Ressorts laut Finanzministerium abgeschlossen sein. Indes werden neue Details bekannt.

Millionenschwerer Internetbetrug mit Promi-Fakes

Wien/Tirana - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und das Bundeskriminalamt (BK) haben gemeinsam mit albanischen Ermittlern einen millionenschweren, internationalen Internetbetrug mit Promi-Fake-News aufgedeckt. Wie die Behörden am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt gaben, wurden die Opfer - darunter auch zahlreiche Österreicher - mit diesen falschen Informationen zu Investitionen in Kryptowährungen gebracht. Drei Callcenter in Albanien wurden ausgehoben.

Gratis-Impfungen für Erwachsene sind vielen nicht bekannt

Wien - Vielen Österreicherinnen und Österreichern ist nicht bekannt, welche Impfungen für Erwachsene kostenlos erhältlich sind. 70 Prozent wussten dies in einer Umfrage im Auftrag des Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH) immerhin für die Covid-19-Impfung, 56 Prozent für Influenza und 38 Prozent für Masern. Die neu gewählte ÖVIH-Präsidentin Sigrid Haslinger forderte daher am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz vermehrte Informationskampagnen und einfacheren Impf-Zugang.

Waldbrand nördlich von Graz auf rund 70 Hektar

Eisbach-Rein - Rund 250 Einsatzkräfte waren am Mittwoch weiterhin im Bereich des Mühlbachkogels in der Gemeinde Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) im Kampf gegen einen Waldbrand. Der in der Nacht auf Mittwoch erwartete Regen blieb leider aus, allerdings hatte auch der Wind abgenommen, was Brände nicht weiter anfachte. Am Mittwoch waren vier Hubschrauber der Polizei und des Bundesheeres im Löscheinsatz, sagte Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung zur APA.

Wien verbietet Altkleidercontainer im öffentlichen Raum

Wien - Wien verbietet die Altkleider-Sammelcontainer auf öffentlichem Grund. Diese dürfen ab 1. Jänner 2027 nicht mehr aufgestellt werden. Das teilten Planungsstadträtin Ulli Sima und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Mittwoch mit. Grund für die Maßnahme ist die zunehmende Verschmutzung durch Textilien rund um die Sammelstellen.

Nonnen von Goldenstein doch beim Papst in Rom

Elsbethen/Vatikanstadt/Rom - Die drei betagten Nonnen von Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg sind entgegen ihren Ankündigungen am Dienstag doch nach Rom gereist. Damit sind die zuletzt aufgetauchten Unklarheiten zum Verbleib der Frauen beseitigt. Am Mittwoch um 10.00 Uhr sollen die Schwestern an der Generalaudienz des Papstes im Vatikan teilnehmen. Ob es dabei die Möglichkeit zu einem Handshake, Wortwechsel oder gar einem kurzen Gespräch mit Leo XIV. gibt, ist offen.

In einer von Benko dotierten Stiftung 16 Mio. Euro gefunden

Wien - In zwei Schließfächern in Liechtenstein, die der Ingbe-Stiftung gehören, sind 16 Mio. Euro gefunden worden, schreibt die "Kronenzeitung". Davon entfallen 14 Millionen auf Goldbarren, der Rest auf Dollar und Franken in bar. Das wurde auch der APA bestätigt. Die Ingbe-Stiftung hat zwar ihr Geld von Signa-Gründer und Pleitier Ren� Benko erhalten, Begünstigte sind aber Familienmitglieder Benkos, vor allem seine Mutter Ingeborg Benko, nach der die Stiftung auch benannt ist.

Österreicher hängen weiter an ihrem Bargeld

Wien - Für die große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher bleibt Bargeld wichtig. Das bestätigte die Zahlungsmittelstudie 2025 der Nationalbank: 94 Prozent der Befragten wollen nicht auf Bargeld verzichten. Dennoch geht der Anteil der Barzahlungen laufend zurück. Im Geschäft vor Ort wurden noch 55 Prozent aller Transaktionen bar getätigt - 2022 waren es 63 Prozent. Da große Beträge oft digital fließen, entfallen stationär aber nur mehr 45 Prozent des Umsatzes auf Bares.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red