Millionenschwerer Internetbetrug mit Promi-Fakes

Wien/Tirana - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und das Bundeskriminalamt (BK) haben gemeinsam mit albanischen Ermittlern einen millionenschweren, internationalen Internetbetrug mit Promi-Fake-News aufgedeckt. Wie die Behörden am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt gaben, wurden die Opfer - darunter auch zahlreiche Österreicher - mit diesen falschen Informationen zu Investitionen in Kryptowährungen gebracht. Drei Callcenter in Albanien wurden ausgehoben.

Angriffe bis zum Ural - Selenskyj: Moskau soll Krieg beenden

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in ihrer Serie von Gegenangriffen auf die russische Ölindustrie Anlagen in den Städten Perm und Orsk am Ural getroffen. Russische Stellen bestätigten laut Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur Tass die Angriffe, äußerten sich aber nicht zu Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer neuen Stufe beim Einsatz von Langstreckenwaffen seiner Armee.

König Charles III. setzt US-Staatsbesuch in New York fort

New York - Am dritten Tag seines Staatsbesuchs in den USA wird Großbritanniens König Charles III. am Mittwoch in New York der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedenken. Zusammen mit Königin Camilla steht ein Besuch des Gedenkorts für die fast 3.000 Opfer der Anschläge auf dem Programm. Am Vortag hatte Charles bei seinen Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington die enge Verbindung zwischen Großbritannien und den USA und Zusammenhalt mit den Europäern beschworen.

Prozess gegen Ex-Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz

Wien - Am Mittwoch hat am Landesgericht der Strafprozess gegen eine ehemalige Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz begonnen. In der Einrichtung, die es inzwischen nicht mehr gibt, dürfte es über Jahre hinweg zu einem systematischen Organisationsversagen und als Folge dessen untragbaren Zuständen gekommen sein. Der Angeklagten wird vorgeworfen, die für eine fachgerechte Betreuung erforderlichen Mittel nicht bereitgestellt zu haben. Sie wies sämtliche Vorwürfe zurück.

Wien verbietet Altkleidercontainer im öffentlichen Raum

Wien - Wien verbietet die Altkleider-Sammelcontainer auf öffentlichem Grund. Diese dürfen ab 1. Jänner 2027 nicht mehr aufgestellt werden. Das teilten Planungsstadträtin Ulli Sima und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Mittwoch mit. Grund für die Maßnahme ist die zunehmende Verschmutzung durch Textilien rund um die Sammelstellen.

Gratis-Impfungen für Erwachsene sind vielen nicht bekannt

Wien - Vielen Österreicherinnen und Österreichern ist nicht bekannt, welche Impfungen für Erwachsene kostenlos erhältlich sind. 70 Prozent wussten dies in einer Umfrage im Auftrag des Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH) immerhin für die Covid-19-Impfung, 56 Prozent für Influenza und 38 Prozent für Masern. Die neu gewählte ÖVIH-Präsidentin Sigrid Haslinger forderte daher am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz vermehrte Informationskampagnen und einfacheren Impf-Zugang.

Waldbrand nördlich von Graz auf rund 70 Hektar

Eisbach-Rein - Rund 250 Einsatzkräfte waren am Mittwoch weiterhin im Bereich des Mühlbachkogels in der Gemeinde Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) im Kampf gegen einen Waldbrand. Der in der Nacht auf Mittwoch erwartete Regen blieb leider aus, allerdings hatte auch der Wind abgenommen, was Brände nicht weiter anfachte. Am Mittwoch waren vier Hubschrauber der Polizei und des Bundesheeres im Löscheinsatz, sagte Herbert Buchgraber vom Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung zur APA.

Mitarbeiter von FP-Abgeordneten Thema bei Präsidiale

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) verweist in der Causa rund um Mitarbeiter von blauen Abgeordneten auf die Klärung durch die Parlamentsspitze. Er gehe davon aus, dass dies bei der nächsten Präsidiale am 13. Mai Thema sein wird, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus seinem Büro. Tags davor war bekannt geworden, dass mehr als zehn Mitarbeiter von FPÖ-Abgeordneten derzeit unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen würden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red