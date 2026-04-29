Erste Verdächtige wegen Waldbrand im Lesachtal befragt

Klagenfurt - Am mittlerweile siebenten Tag des Einsatzes gegen einen großflächigen Waldbrand im Kärntner Lesachtal sind am Mittwoch die Nachlöscharbeiten im 110 Hektar großen Gebiet mit dem Bekämpfen von Glutnestern fortgesetzt worden. Witterungsbedingt konnten am Vormittag keine Hubschrauber starten. Etwa 15 Liter Regen pro Quadratmeter fielen laut hydrographischem Dienst innerhalb von 24 Stunden. Die Brandermittler haben unterdessen erste Verdächtige einvernommen.

Prozess gegen Ex-Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz

Wien - Am Mittwoch hat am Landesgericht der Strafprozess gegen eine ehemalige Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz begonnen. In der Einrichtung, die es inzwischen nicht mehr gibt, dürfte es über Jahre hinweg zu einem systematischen Organisationsversagen und als Folge dessen untragbaren Zuständen gekommen sein. Der Angeklagten wird vorgeworfen, die für eine fachgerechte Betreuung erforderlichen Mittel nicht bereitgestellt zu haben. Sie wies sämtliche Vorwürfe zurück.

Armutsgefährdung 2025 gestiegen

Wien - Im Vorjahr waren 1.699.000 Menschen (18,8 Prozent) armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das geht aus einer Erhebung der Statistik Austria hervor. Im Vergleich zu 2024 (16,9 Prozent) ist das ein Anstieg um 170.000 Personen. Als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gilt, wer entweder erheblich materiell und sozial benachteiligt ist, wessen Haushalt unter 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat oder wer nur in geringem Ausmaß ins Erwerbsleben eingebunden ist.

Wien verbietet Altkleidercontainer im öffentlichen Raum

Wien - Wien verbietet die Altkleider-Sammelcontainer auf öffentlichem Grund. Diese dürfen ab 1. Jänner 2027 nicht mehr aufgestellt werden. Das teilten Planungsstadträtin Ulli Sima und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Mittwoch mit. Grund für die Maßnahme ist die zunehmende Verschmutzung durch Textilien rund um die Sammelstellen.

Spritpreisebremse - Weitere Verhandlungen über Erneuerung

Wien - Die Regierungskoalition hat sich noch nicht auf eine Verlängerung der Spritpreisbremse geeinigt. Heute werde weiterverhandelt, sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Zusammen mit ihrem Regierungskollegen, Staatssekretär Jörg Leichtfried von der SPÖ, lobte sie aber die bestehende Verordnung, die ohne Einigung allerdings mit Monatsende - also übermorgen - ausläuft.

Angriffe bis zum Ural - Selenskyj: Moskau soll Krieg beenden

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in ihrer Serie von Gegenangriffen auf die russische Ölindustrie Anlagen in den Städten Perm und Orsk am Ural getroffen. Russische Stellen bestätigten laut Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur Tass die Angriffe, äußerten sich aber nicht zu Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer neuen Stufe beim Einsatz von Langstreckenwaffen seiner Armee.

König Charles III. setzt US-Staatsbesuch in New York fort

New York - Am dritten Tag seines Staatsbesuchs in den USA wird Großbritanniens König Charles III. am Mittwoch in New York der Terroranschläge vom 11. September 2001 gedenken. Zusammen mit Königin Camilla steht ein Besuch des Gedenkorts für die fast 3.000 Opfer der Anschläge auf dem Programm. Am Vortag hatte Charles bei seinen Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington die enge Verbindung zwischen Großbritannien und den USA und Zusammenhalt mit den Europäern beschworen.

Mitarbeiter von FP-Abgeordneten Thema bei Präsidiale

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) verweist in der Causa rund um Mitarbeiter von blauen Abgeordneten auf die Klärung durch die Parlamentsspitze. Er gehe davon aus, dass dies bei der nächsten Präsidiale Thema sein wird, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus seinem Büro. Tags davor war bekannt geworden, dass mehr als zehn Mitarbeiter von FPÖ-Abgeordneten derzeit unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen würden. Die FPÖ selbst spricht von "Bespitzelung".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red