Regierung verteidigt ihr Doppelbudget

Wien - Die Regierung hat am Mittwoch ihre Budgetpläne verteidigt. Die Koalition mache mit dem Budget auf Bundesebene ihre Hausaufgaben und schaffe zudem Spielräume für die Entlastung von Arbeit, sagte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger nach dem Ministerrat. Fiskalratschef Christoph Badelt hatte betont, weitere Einsparungen seien notwendig. Indes wurden neue Details des Sparpakets bekannt, Änderungen sind bei Notstandshilfe, Kuren und bei der Versteuerung von E-Firmenautos geplant.

Terrorverdacht nach Messerangriff auf Juden in London

London - Nach einem Messerangriff auf zwei jüdische Männer in London ermittelt die britische Polizei wegen eines mutmaßlichen Terrorakts. Ein 45-jähriger Verdächtiger sei am Mittwoch im Norden der britischen Hauptstadt festgenommen worden, teilten die Behörden mit. Die Tat reiht sich ein in eine Serie antisemitischer Vorfälle in Großbritannien und löste international Bestürzung aus. Zu der Tat bekannte sich die pro-iranische Gruppierung Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya.

Zigarette dürfte Waldbrand im Lesachtal ausgelöst haben

Klagenfurt - Der Waldbrand im Kärntner Lesachtal, der vor einer Woche ausgebrochen ist und sich auf ein Gebiet von 110 Hektar ausgebreitet hat, dürfte von einer weggeworfenen Zigarette bzw. Ascheresten ausgelöst worden sein. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde als Brandausbruchsstelle ein Bereich am Xaveriberg im Waldgebiet Promeggen ermittelt. Dort waren am vergangenen Donnerstag Forstarbeiter mit Aufforstungsarbeiten beschäftigt, die nun als Verdächtige gelten.

Angriffe bis zum Ural - Selenskyj: Moskau soll Krieg beenden

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat in ihrer Serie von Gegenangriffen auf die russische Ölindustrie Anlagen in den Städten Perm und Orsk am Ural getroffen. Russische Stellen bestätigten laut Meldungen der staatlichen Nachrichtenagentur Tass die Angriffe, äußerten sich aber nicht zu Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer neuen Stufe beim Einsatz von Langstreckenwaffen seiner Armee.

Fast jeder vierte Asylerstantrag in EU von Minderjährigen

EU-weit/Brüssel - Fast jeder vierte Asylerstantrag in der EU kam 2025 von Minderjährigen. Etwa 158.400 der Schutzsuchenden waren im vergangenen Jahr unter 18 Jahre alt - das entspricht einem Anteil von 23,7 Prozent aller Erstanträge, wie aus Daten des EU-Statistikamtes Eurostat hervorgeht. Besonders hoch ist der Anteil in Österreich (57,3 Prozent) und Deutschland (44,9 Prozent). Unter den minderjährigen Erstantragstellern in der EU waren etwa 13 Prozent unbegleitete Minderjährige.

Pentagon: Iran-Krieg kostete bisher 25 Milliarden Dollar

Washington - Der Iran-Krieg hat die Vereinigten Staaten nach Angaben eines hochrangigen Pentagon-Mitarbeiters bisher circa 25 Milliarden US-Dollar (knapp 21,4 Mrd Euro) gekostet. Dies seien schätzungsweise alle Ausgaben, die seit Beginn der "Operation Epic Fury" (auf Deutsch etwa: "Operation Epische Wut") angefallen seien, sagte Jules W. Hurst III bei einer Anhörung des Repräsentantenhauses. Der größte Teil des Geldes davon sei für Munition aufgewendet worden.

Mitarbeiter von FP-Abgeordneten Thema bei Präsidiale

Wien - Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) verweist in der Causa rund um Mitarbeiter von blauen Abgeordneten auf die Klärung durch die Parlamentsspitze. Er gehe davon aus, dass dies bei der nächsten Präsidiale Thema sein wird, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus seinem Büro. Tags davor war bekannt geworden, dass mehr als zehn Mitarbeiter von FPÖ-Abgeordneten derzeit unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen würden. Die FPÖ selbst spricht von "Bespitzelung".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red