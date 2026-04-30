Gestiegene Energiepreise treiben auch im April Inflation an

Wien - Der Iran-Krieg und die damit ausgelöste Energiekrise dürften auch im April für einen Anstieg der Teuerungsrate sorgen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria vom Donnerstag stieg die Inflationsrate im April auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat März. Die Energiepreise zogen gegenüber April 2025 um 10,7 Prozent an. Ohne Spritpreisbremse wäre die Inflationsrate noch um 0,2 Prozentpunkte höher ausgefallen, schreibt die Statistikbehörde.

Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland

Washington/Berlin - Die USA prüfen nach Aussage von Präsident Donald Trump eine mögliche Reduzierung ihrer Truppen in Deutschland. Eine Entscheidung solle in Kürze getroffen werden, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Ankündigung folgt auf Trumps deutliche Kritik am deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, weil dieser sich kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäußert hatte.

Jede fünfte Messstation: Luft in Europa zu verschmutzt

Kopenhagen - An rund jeder fünften Messstation in Europa liegt die gemessene Luftverschmutzung nach wie vor über den geltenden EU-Luftqualitätsrichtlinien. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur EEA in einem neuen Bericht. Darin loben die Umweltexperten zwar, dass die Luftverschmutzung in Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig gesunken sei. Doch die Belastung durch bestimmten Feinstaub und gesundheitsschädliche Gase wie bodennahes Ozon sei immer noch zu hoch.

Koalitionsstreit über Spritpreisbremse spitzt sich zu

Wien - Am Tag des Auslaufens der Spritpreisbremse herrscht in der Koalition Uneinigkeit bezüglich der Modalitäten einer Verlängerung. Nach APA-Informationen ist man von einer Übereinkunft ein gutes Stück entfernt. Demnach kann der Finanzminister nur noch eine Senkung von zwei Cent pro Liter zur Verfügung stellen. Beim Beitrag der Mineralölkonzerne hätte die SPÖ gerne, dass die bisherigen fünf Cent weiter gelten, nicht aber ÖVP und NEOS. Eine Reduktion ist wohl so oder so absehbar.

Anti-Geldwäschebericht sieht Fortschritte in Österreich

Wien - Österreich hat bei der aktuellen Prüfung der internationalen Anti-Geldwäschebehörde Financial Action Task Force (FATF) Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Waffen-Finanzierung gemacht. Das berichtet das Finanzministerium in einer Aussendung. Bei der fünften Länderprüfung, in der sich Österreich seit Anfang 2025 befand, sei das Ergebnis gegenüber der letzten Evaluierung im Jahr 2016 klar verbessert worden.

Österreich arbeitet sich im Pressefreiheitsindex weiter hoch

Wien - Österreich hat sich im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen (RSF) weiter nach oben gearbeitet. Mit 79,43 von 100 Punkten belegt das Land nun Platz 19 im Ranking und steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,31 Punkte bzw. drei Plätze. An der Spitze finden sich Norwegen, die Niederlande und Estland, am unteren Ende Eritrea, Nordkorea und China. In mehr als der Hälfte aller Länder wird die Pressefreiheitssituation als "schwierig" oder "sehr ernst" eingestuft.

Gestrandeter Buckelwal - Transportboot mit Tier vor Dänemark

Kopenhagen - Das Transportschiff mit dem vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern geborgenen Wal ist weiter in Richtung Nordsee unterwegs. Am frühen Morgen fuhr der Schlepperverband vor der dänischen Küste in Richtung der Westküste Schwedens. Laut dem Schiffs-Ortungsdienst Vesselfinder war das Schiff gegen 04.45 Uhr etwa 3 Seemeilen (rund 5,5 Kilometer) südwestlich der dänischen Insel Sejero unterwegs.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red