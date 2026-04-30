Bericht: Trump prüft neue Angriffe auf den Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump wird sich einem Medienbericht zufolge am Donnerstag über neue Pläne für eine "kurze und schlagkräftige" Angriffswelle gegen den Iran unterrichten lassen. Der Plan soll Infrastrukturziele und einen möglichen Einsatz von Bodentruppen umfassen. Der Kommandant des nahöstlichen US-Regionalkommandos CENTCOM, Brad Cooper, werde Trump entsprechende Optionen vorstellen. Das berichtete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf Insider.

Gestiegene Energiepreise treiben auch im April Inflation an

Wien - Der Iran-Krieg und die damit ausgelöste Energiekrise dürften auch im April für einen Anstieg der Teuerungsrate sorgen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria vom Donnerstag stieg die Inflationsrate im April auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat März. Die Energiepreise zogen gegenüber April 2025 um 10,7 Prozent an. Ohne Spritpreisbremse wäre die Inflationsrate noch um 0,2 Prozentpunkte höher ausgefallen, schreibt die Statistikbehörde.

Zwölfjährige starb bei E-Scooter-Unfall in Niederösterreich

Oberndorf - Beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Pkw in einem Kreuzungsbereich in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) ist am Mittwochabend die zwölfjährige Mitfahrerin des Rollers ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Lenkerin des Scooters - beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Melk - erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung.

Ein Drittel ist länger als 1 Jahr in der Deutschförderklasse

Wien - Knapp 14.000 Kinder haben im Schuljahr 2022/23 erstmals den Unterricht in einer Deutschförderklasse begonnen. Nach einem Semester fanden sich laut einer am Donnerstag präsentierten Auswertung der Statistik Austria noch zwei Drittel davon in dieser separaten Klasse zur Deutschförderung, nach einem Jahr war es dann nur mehr ein Drittel. Der Rest schaffte großteils den Umstieg in einen Deutschförderkurs parallel zur Regelklasse bzw. brauchte gar keine Deutschförderung mehr.

Nach Telefonat Trump-Putin: Selenskyj für längere Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die USA um Aufklärung über den Moskauer Vorschlag einer Waffenruhe zum russischen Tag des Sieges am 9. Mai. "Wir werden klären, worum es genau geht - um ein paar Stunden Sicherheit für eine Parade in Moskau oder um mehr", schrieb Selenskyj am Donnerstag in sozialen Netzwerken. Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hatten am Vorabend bei einem Telefonat über eine begrenzte Waffenruhe gesprochen.

Jede fünfte Messstation: Luft in Europa zu verschmutzt

Kopenhagen - An rund jeder fünften Messstation in Europa liegt die gemessene Luftverschmutzung nach wie vor über den geltenden EU-Luftqualitätsrichtlinien. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur EEA in einem neuen Bericht. Darin loben die Umweltexperten zwar, dass die Luftverschmutzung in Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten stetig gesunken sei. Doch die Belastung durch bestimmten Feinstaub und gesundheitsschädliche Gase wie bodennahes Ozon sei immer noch zu hoch.

Koalitionsstreit über Spritpreisbremse spitzt sich zu

Wien - Am Tag des Auslaufens der Spritpreisbremse herrscht in der Koalition Uneinigkeit bezüglich der Modalitäten einer Verlängerung. Nach APA-Informationen ist man von einer Übereinkunft ein gutes Stück entfernt. Demnach kann der Finanzminister nur noch eine Senkung von zwei Cent pro Liter zur Verfügung stellen. Beim Beitrag der Mineralölkonzerne hätte die SPÖ gerne, dass die bisherigen fünf Cent weiter gelten, nicht aber ÖVP und NEOS. Eine Reduktion ist wohl so oder so absehbar.

Im Outback vermisste Fünfjährige ist tot

Alice Springs - Das im Outback vermisste fünfjährige Mädchen ist am Donnerstag von australischen Rettungskräften südlich der Stadt Alice Springs tot aufgefunden worden. Der Leichenfund sei eine "erschütternde Entwicklung", sagte Polizeikommissar Martin Dole auf einer Pressekonferenz. Am Freitag solle eine Obduktion durchgeführt werden, sagte Dole. Seit dem Wochenende hatte die Polizei im Outback rund um die nordaustralische Kleinstadt Alice Springs intensiv nach dem Mädchen gesucht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red