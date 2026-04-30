Gestiegene Energiepreise treiben auch im April Inflation an

Wien - Der Iran-Krieg und die damit ausgelöste Energiekrise dürften auch im April für einen Anstieg der Teuerungsrate sorgen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria vom Donnerstag stieg die Inflationsrate im April auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat März. Die Energiepreise zogen gegenüber April 2025 um 10,7 Prozent an. In der Eurozone stieg die vorläufige Inflationsrate für April auf 3,0 Prozent.

Bericht: Trump prüft neue Angriffe auf den Iran

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump wird sich dem Nachrichtenportal Axios zufolge am Donnerstag über neue Pläne für eine Angriffswelle gegen den Iran unterrichten lassen. Der Plan soll Infrastrukturziele und einen möglichen Einsatz von Bodentruppen umfassen. Teheran warnte indes die Vereinigten Staaten. Jeder Versuch, eine US-Seeblockade iranischer Häfen einzurichten, sei "zum Scheitern verurteilt", sagte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am Donnerstag.

Zwölfjährige starb bei E-Scooter-Unfall in Niederösterreich

Oberndorf - Beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Pkw in einem Kreuzungsbereich in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) ist am Mittwochabend die zwölfjährige Mitfahrerin des Rollers ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Lenkerin des Scooters - beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Melk - erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung.

Koalitionsstreit über Spritpreisbremse spitzt sich zu

Wien - Am Tag des Auslaufens der Spritpreisbremse herrscht in der Koalition weiter Uneinigkeit bezüglich einer Verlängerung. Nach APA-Informationen ist man auch nach Verhandlungen am Donnerstagvormittag von einer Übereinkunft ein gutes Stück entfernt. Während zuletzt nur noch von Modalitäten der Verlängerung die Rede war, steht nun laut SPÖ-Verhandlerkreisen auch ein Auslaufenlassen der Bremse im Raum, sollten sich die "wirtschaftsliberalen Flügel" bei ÖVP und NEOS durchsetzen.

Nach Telefonat Trump-Putin: Selenskyj für längere Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die USA um Aufklärung über den Moskauer Vorschlag einer Waffenruhe zum russischen Tag des Sieges am 9. Mai. "Wir werden klären, worum es genau geht - um ein paar Stunden Sicherheit für eine Parade in Moskau oder um mehr", schrieb Selenskyj am Donnerstag in sozialen Netzwerken. Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hatten am Vorabend bei einem Telefonat über eine begrenzte Waffenruhe gesprochen.

Kritik an Gutachter-Schulungen, Ministerin reagiert

Wien - An der Begutachtungspraxis der Sozialversicherungen wie der PVA gibt es neue Kritik. Gutachter wurden entgegen bisheriger Angaben nicht nur rechtlich, sondern auch medizinisch gebrieft - laut Experten nicht am aktuellen wissenschaftlichen Stand und potenziell zum Nachteil der Versicherten. Das geht aus internen Kursunterlagen zu ME/CFS und Post Covid hervor, die APA, ORF und DOSSIER vorliegen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) kündigte nun Schritte an.

Weiterhin Kampf gegen Waldbrand nördlich von Graz

Eisbach-Rein - Der großflächige Waldbrand nördlich von Graz wurde am Donnerstag weiter bekämpft. In der Nacht auf Donnerstag haben Drohnen in dem Waldstück nordwestlich des Stifts Rein (Bezirk Graz-Umgebung) weitere Glutnester aufgespürt, die bekämpft werden. Rund 170 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber waren laut Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung im Einsatz, zwei auf Abruf. Wann es zum "Brand aus" für die rund 70 Hektar Waldfläche kommt, war nicht abschätzbar.

Polizeibeschwerdestelle: Zahlen weiter ansteigend

Wien - Bei der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) sind im vergangenen Jahr 535 Eingaben gemacht worden. Das geht aus dem Mittwoch übermittelten Jahresbericht an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hervor. Die Fallzahl sei damit angestiegen und bleibe weiter hoch, erklärte der Vorsitzende des Beirats, Meinrad Handstanger, am Donnerstag in einer Aussendung. Der Beirat forderte in diesem Zusammenhang "mehr Personal für die EBM", wie Handstanger der APA sagte.

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red