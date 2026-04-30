Verlängerung der Spritpreisbremse in Schwebe

Wien - Die Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse sind in einer heiklen Phase. Nach APA-Informationen kam es zwar zu einer Einigung zwischen ÖVP und SPÖ, jedoch nicht mit den NEOS. Aus SPÖ-Kreisen hieß es, man glaube weiter an einen Verhandlungserfolg. Mit der Volkspartei werde konstruktiv verhandelt. Dem Vernehmen nach sind Rot und Schwarz schon einig bezüglich einer allerdings reduzierten Bremse.

Zwölfjährige starb bei E-Scooter-Unfall in Niederösterreich

Oberndorf - Beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Pkw in einem Kreuzungsbereich in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) ist am Mittwochabend die zwölfjährige Mitfahrerin des Rollers ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Lenkerin des Scooters - beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Melk - erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Beide Kinder waren ohne Helm unterwegs.

Gestiegene Energiepreise treiben auch im April Inflation an

Wien - Der Iran-Krieg und die damit ausgelöste Energiekrise dürften auch im April für einen Anstieg der Teuerungsrate sorgen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria vom Donnerstag stieg die Inflationsrate im April auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat März. Die Energiepreise zogen gegenüber April 2025 um 10,7 Prozent an. In der Eurozone stieg die vorläufige Inflationsrate für April auf 3,0 Prozent.

Bericht: Trump prüft neue Angriffe auf den Iran

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump wird sich dem Nachrichtenportal Axios zufolge am Donnerstag über neue Pläne für eine Angriffswelle gegen den Iran unterrichten lassen. Der Plan soll Infrastrukturziele und einen möglichen Einsatz von Bodentruppen umfassen. Teheran warnte indes die Vereinigten Staaten. Jeder Versuch, eine US-Seeblockade iranischer Häfen einzurichten, sei "zum Scheitern verurteilt", sagte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am Donnerstag.

Kritik an Gutachter-Schulungen, Ministerin reagiert

Wien - An der Begutachtungspraxis der Sozialversicherungen wie der PVA gibt es neue Kritik. Gutachter wurden entgegen bisheriger Angaben nicht nur rechtlich, sondern auch medizinisch gebrieft - laut Experten nicht am aktuellen wissenschaftlichen Stand und potenziell zum Nachteil der Versicherten. Das geht aus internen Kursunterlagen zu ME/CFS und Post Covid hervor, die APA, ORF und DOSSIER vorliegen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) kündigte nun Schritte an.

Nach Telefonat Trump-Putin: Selenskyj für längere Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die USA um Aufklärung über den Moskauer Vorschlag einer Waffenruhe zum russischen Tag des Sieges am 9. Mai. "Wir werden klären, worum es genau geht - um ein paar Stunden Sicherheit für eine Parade in Moskau oder um mehr", schrieb Selenskyj am Donnerstag in sozialen Netzwerken. Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hatten am Vorabend bei einem Telefonat über eine begrenzte Waffenruhe gesprochen.

Goldenstein-Nonnen über Rom-Reise: "Einfach überwältigend"

Rom/Elsbethen - Die drei betagten Nonnen des Klosters Goldenstein in Elsbethen bei Salzburg, die am Mittwochvormittag an der Generalaudienz des Papstes im Vatikan teilgenommen haben, sind mit ihrer Rom-Reise sehr zufrieden. "Die Eindrücke sind einfach überwältigend, es war sehr bewegend, an der Generalaudienz mit dem Papst teilnehmen zu dürfen", sagten die drei Nonnen im Gespräch mit der APA nahe dem Petersplatz in Rom.

Polizei räumte heillos überfüllten Railjet in Wien

Wien - Wegen eines heillos überfüllten ÖBB-Railjets hat die Wiener Polizei am Donnerstagnachmittag zum Bahnhof Meidling ausrücken müssen. Der Zug mit Abfahrt um 13.28 vom Wiener Hauptbahnhof hatte dort angehalten, "weil keine gesicherte Mitfahrt gewährleistet werden konnte", wie eine ÖBB-Sprecherin der APA bestätigte. Nach einem Notruf eines Zugbegleiters musste die Exekutive dort schließlich zahlreiche Fahrgäste ohne Sitzplatzreservierung hinausbitten.

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red