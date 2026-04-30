Bericht: Trump prüft neue Angriffe auf den Iran

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump wird sich dem Nachrichtenportal Axios zufolge am Donnerstag über neue Pläne für eine Angriffswelle gegen den Iran unterrichten lassen. Der Plan soll Infrastrukturziele und einen möglichen Einsatz von Bodentruppen umfassen. Teheran warnte indes die Vereinigten Staaten. Jeder Versuch, eine US-Seeblockade iranischer Häfen einzurichten, sei "zum Scheitern verurteilt", sagte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am Donnerstag.

Gestiegene Energiepreise treiben auch im April Inflation an

Wien - Der Iran-Krieg und die damit ausgelöste Energiekrise dürften auch im April für einen Anstieg der Teuerungsrate sorgen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria vom Donnerstag stieg die Inflationsrate im April auf 3,3 Prozent, nach 3,2 Prozent im Vormonat März. Die Energiepreise zogen gegenüber April 2025 um 10,7 Prozent an. In der Eurozone stieg die vorläufige Inflationsrate für April auf 3,0 Prozent.

Zwölfjährige starb bei E-Scooter-Unfall in Niederösterreich

Oberndorf - Beim Zusammenstoß eines E-Scooters mit einem Pkw in einem Kreuzungsbereich in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) ist am Mittwochabend die zwölfjährige Mitfahrerin des Rollers ums Leben gekommen. Die gleichaltrige Lenkerin des Scooters - beide Mädchen stammen aus dem Bezirk Melk - erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Beide Kinder waren ohne Helm unterwegs.

Offenbar Einigung auf Spritpreisbremse in abgespeckter Form

Wien - Nach beinahe gescheiterten Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse, gibt es wenige Stunden vor Auslaufen der Maßnahme nun offenbar doch noch eine Einigung auf eine Spritpreisbremse in reduzierter Form. Das teilten die NEOS, das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium sowie das SPÖ-geführte Finanzministerium jeweils in Aussendungen am Donnerstagnachmittag mit.

Kritik an Gutachter-Schulungen, Ministerin reagiert

Wien - An der Begutachtungspraxis der Sozialversicherungen wie der PVA gibt es neue Kritik. Gutachter wurden entgegen bisheriger Angaben nicht nur rechtlich, sondern auch medizinisch gebrieft - laut Experten nicht am aktuellen wissenschaftlichen Stand und potenziell zum Nachteil der Versicherten. Das geht aus internen Kursunterlagen zu ME/CFS und Post Covid hervor, die APA, ORF und DOSSIER vorliegen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) kündigte nun Schritte an.

Neun Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben neun Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf verschiedene Orte im Süden des Landes nahe der Stadt Nabatieh seien zudem 23 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Donnerstag mit. Unter den Getöteten seien auch zwei Minderjährige und mindestens vier Frauen gewesen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie prüfe die Angaben. Indes griff die Hisbollah Israel an.

Nach Telefonat Trump-Putin: Selenskyj für längere Waffenruhe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet die USA um Aufklärung über den Moskauer Vorschlag einer Waffenruhe zum russischen Tag des Sieges am 9. Mai. "Wir werden klären, worum es genau geht - um ein paar Stunden Sicherheit für eine Parade in Moskau oder um mehr", schrieb Selenskyj am Donnerstag in sozialen Netzwerken. Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump hatten am Vorabend bei einem Telefonat über eine begrenzte Waffenruhe gesprochen.

Polizeieinsatz wegen heillos überfülltem ÖBB-Railjet in Wien

Wien - Wegen eines heillos überfüllten ÖBB-Railjets hat die Wiener Polizei am Donnerstagnachmittag zum Bahnhof Meidling ausrücken müssen. Der Zug mit Abfahrt um 13.28 vom Wiener Hauptbahnhof hatte dort angehalten, "weil keine gesicherte Mitfahrt gewährleistet werden konnte", wie eine ÖBB-Sprecherin der APA bestätigte. Das Zugpersonal bat die Passagiere daraufhin unter Verweis auf die Exekutive am Bahnsteig zum Aussteigen.

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red