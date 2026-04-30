Einigung auf Spritpreisbremse in abgespeckter Form

Wien - Nach beinahe gescheiterten Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse gibt es wenige Stunden vor Auslaufen der Maßnahme nun doch noch eine Einigung auf eine Spritpreisbremse in reduzierter Form. Das teilten die NEOS, das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium sowie das SPÖ-geführte Finanzministerium jeweils in Aussendungen am Donnerstagnachmittag mit.

Bericht: Trump prüft neue Angriffe auf den Iran

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump wird sich dem Nachrichtenportal Axios zufolge am Donnerstag über neue Pläne für eine Angriffswelle gegen den Iran unterrichten lassen. Der Plan soll Infrastrukturziele und einen möglichen Einsatz von Bodentruppen umfassen. Teheran warnte indes die Vereinigten Staaten. Jeder Versuch, eine US-Seeblockade iranischer Häfen einzurichten, sei "zum Scheitern verurteilt", sagte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am Donnerstag.

Kritik an Gutachter-Schulungen, Ministerin reagiert

Wien - An der Begutachtungspraxis der Sozialversicherungen wie der PVA gibt es neue Kritik. Gutachter wurden entgegen bisheriger Angaben nicht nur rechtlich, sondern auch medizinisch gebrieft - laut Experten nicht am aktuellen wissenschaftlichen Stand und potenziell zum Nachteil der Versicherten. Das geht aus internen Kursunterlagen zu ME/CFS und Post Covid hervor, die APA, ORF und DOSSIER vorliegen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) kündigte nun Schritte an.

Malerfürst Georg Baselitz mit 88 Jahren gestorben

Wien - Der Eklat war groß, als zwei Bilder 1963 bei einer Schau in Berlin beschlagnahmt wurden. Der damals 25-jährige Georg Baselitz, aus der DDR erst wenige Jahre zuvor in den Westen gezogen, war über Nacht ein Star. Über die Jahrzehnte etablierte sich der Provokateur aber zum Doyen der Kunst, der mit seinen auf dem Kopf stehenden Bildern breite Bekanntheit erlangte. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben, wie seine Salzburger Galerie Thaddaeus Ropac via Instagram mitteilte.

Neun Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

Beirut - Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben neun Menschen getötet worden. Bei den Angriffen auf verschiedene Orte im Süden des Landes nahe der Stadt Nabatieh seien zudem 23 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Donnerstag mit. Unter den Getöteten seien auch zwei Minderjährige und mindestens vier Frauen gewesen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie prüfe die Angaben. Indes griff die Hisbollah Israel an.

Myanmar: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi im Hausarrest

Yangon (Rangun) - In Myanmar ist die mehrfach verurteilte Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi staatlichen Medien zufolge vom Gefängnis in einen Hausarrest verlegt worden. Das meldete der Sender MRTV am Donnerstag. Zuletzt war die Strafe der 80-Jährigen im Rahmen einer Amnestie bereits um ein Sechstel verkürzt worden. Die frühere De-facto-Regierungschefin war 2021 wegen einer Reihe von Vorwürfen zu 27 Jahren Haft verurteilt worden, die ihre Anhänger als politisch motiviert bezeichnen.

Mögliche Banksy-Statue im Zentrum Londons aufgetaucht

London - Eine plötzlich aufgetauchte Statue im Zentrum Londons hat für Aufregung in der Kunst- und Kulturwelt gesorgt. Die überlebensgroße Figur scheint von einem Podest in den Abgrund zu schreiten, sie trägt eine große Fahne, die ihr ins Gesicht weht. Als Signatur steht am Fuß des Sockels: Banksy. Der weltberühmte, mysteriöse Künstler veröffentlichte am Nachmittag ein Video, das zeigt, wie die Statue aufgestellt wird.

Israel fing über 20 Gaza-Hilfsschiffe ab

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Marine hat im Mittelmeer mehr als 20 Schiffe der Gaza-Hilfsflotte "Global Sumud Flotilla" abgefangen. Nach Angaben des Außenministeriums in Jerusalem werden rund 175 Aktivistinnen und Aktivisten "friedlich" nach Israel gebracht. Die "Global Sumud Flotilla" sprach dagegen von einem "gewaltsamen Einsatz in internationalen Gewässern". Marinesoldaten hätten mehrere Boote geentert und "systematisch außer Gefecht gesetzt".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red