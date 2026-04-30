Einigung auf Spritpreisbremse in abgespeckter Form

Wien - Nach beinahe gescheiterten Verhandlungen über eine Verlängerung der Spritpreisbremse gibt es wenige Stunden vor Auslaufen der Maßnahme nun doch noch eine Einigung auf eine Spritpreisbremse in reduzierter Form. Das teilten die NEOS, das ÖVP-geführte Wirtschaftsministerium sowie das SPÖ-geführte Finanzministerium jeweils in Aussendungen am Donnerstagnachmittag mit.

Malerfürst Georg Baselitz mit 88 Jahren gestorben

Wien - Der Eklat war groß, als zwei Bilder 1963 bei einer Schau in Berlin beschlagnahmt wurden. Der damals 25-jährige Georg Baselitz, aus der DDR erst wenige Jahre zuvor in den Westen gezogen, war über Nacht ein Star. Über die Jahrzehnte etablierte sich der Provokateur aber zum Doyen der Kunst, der mit seinen auf dem Kopf stehenden Bildern breite Bekanntheit erlangte. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben, wie seine Salzburger Galerie Thaddaeus Ropac via Instagram mitteilte.

Strengere Regeln für E-Scooter in Kraft

Wien - Ab Freitag gelten neue Regeln für E-Scooter und E-Bikes. Das wurde in einer Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) im März beschlossen. So gilt bei E-Bikes nunmehr eine Helmpflicht bis zum 14. Geburtstag, bei E-Scootern bis zum 16. Außerdem müssen Letztere mit Blinkern an den Lenkgriffen und Klingel ausgestattet sein. Die Alkoholgrenze wird auf 0,5 Promille gesenkt. Bei E-Bikes und Fahrrädern gelten weiterhin 0,8 Promille.

Politische Kundgebungen am 1. Mai

Wien/Linz - Der heutige 1. Mai steht im ganzen Land wieder im Zeichen der politischen Kundgebungen. Die SPÖ lädt am Tag der Arbeit zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz. Teilnehmen werden daran unter anderem der Bundesparteivorsitzende, Vizekanzler Andreas Babler, sowie Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig. Zu einem Mai-Event kommt auch die FPÖ zusammen. Sie trifft sich wieder in Linz. Die Grünen halten eine Verteilaktion ab.

Myanmar: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi im Hausarrest

Yangon (Rangun) - Fünf Jahre nach ihrer Festnahme ist die in Myanmar inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin und ehemalige de-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi vom Gefängnis in den Hausarrest verlegt worden. Der Präsident von Myanmar, Min Aung Hlaing, erklärte am Donnerstag, die Haftstrafe sei "in einen Hausarrest umgewandelt worden". Aung Hlaing hatte vor fünf Jahren den Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Suu Kyi angeordnet. Die UNO begrüßte die Umwandlung der Strafe.

US-Kongress bewilligt Haushalt für Heimatschutzministerium

Washington - Der US-Kongress hat den größten Teil des Haushalts für das Heimatschutzministerium bewilligt und damit einem 75-tägigen Teil-Shutdown der Regierung ein Ende gesetzt. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag wenige Stunden vor Ablauf einer Frist für ein Haushaltsgesetz, das zuvor bereits den Senat passiert hatte. Es muss nun von US-Präsident Donald Trump unterschrieben werden.

Charles und Camilla beenden US-Besuch

Washington - Am letzten Tag des viertägigen Staatsbesuchs in den USA haben der britische König Charles III. und seine Ehefrau Camilla an einer Kranzniederlegung für getötete US-Soldaten am Nationalfriedhof in Arlington nahe Washington teilgenommen. Im Anschluss an die Zeremonie am Grab des unbekannten Soldaten besuchte das königliche Paar am Donnerstag eine Militär-Ausstellung. Zuvor hatten sich US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania offiziell von den beiden verabschiedet.

Jury von Kunstbiennale tritt geschlossen zurück

Venedig - Die Kunstbiennale von Venedig - eine der weltweit wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst - kommt nicht zur Ruhe. Wenige Tage vor Beginn der Ausstellung erklärte die internationale Jury geschlossen ihren Rücktritt. Wegen der Beteiligung Russlands an der Biennale trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es seit Monaten Streit. Zudem geriet die Jury vergangene Woche in die Kritik, weil sie Russland und Israel von der Vergabe der Biennale-Preise ausschloss.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red