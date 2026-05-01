Politische Kundgebungen am 1. Mai

Wien/Linz - Der heutige 1. Mai steht im ganzen Land wieder im Zeichen der politischen Kundgebungen. Die SPÖ lädt am Tag der Arbeit zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz. Teilnehmen werden daran unter anderem der Bundesparteivorsitzende, Vizekanzler Andreas Babler, sowie Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig. Zu einem Mai-Event kommt auch die FPÖ zusammen. Sie trifft sich wieder in Linz. Die Grünen halten eine Verteilaktion ab.

Strengere Regeln für E-Scooter in Kraft

Wien - Ab Freitag gelten neue Regeln für E-Scooter und E-Bikes. Das wurde in einer Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) im März beschlossen. So gilt bei E-Bikes nunmehr eine Helmpflicht bis zum 14. Geburtstag, bei E-Scootern bis zum 16. Außerdem müssen Letztere mit Blinkern an den Lenkgriffen und Klingel ausgestattet sein. Die Alkoholgrenze wird auf 0,5 Promille gesenkt. Bei E-Bikes und Fahrrädern gelten weiterhin 0,8 Promille.

USA fordern direkte Gespräche zwischen Israel und Libanon

Beirut - Angesichts der fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz dringen die USA auf direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf höchster Ebene. "Der Libanon steht am Scheideweg. Seine Bevölkerung hat die historische Chance, ihr Land zurückzugewinnen und ihre Zukunft als wahrhaft souveräne, unabhängige Nation zu gestalten", hieß es in einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung der US-Botschaft in Beirut.

Schiff mit gestrandetem Wal hat Nordsee fast erreicht

Kopenhagen - Das Transportschiff mit dem vor Mecklenburg-Vorpommern gestrandeten Buckelwal hat nach tagelanger Reise nun fast die Nordsee erreicht. Laut dem Schiffs-Ortungsdienst Vesselfinder befand es sich am frühen Morgen etwa 11 Seemeilen (rund 20 Kilometer) vom nördlichsten Punkt Dänemarks entfernt. Dort, nahe der Stadt Skagen, fließen Kattegat und Skagerrak zusammen, weshalb auch vom Eingang zur Nordsee gesprochen wird.

Doppelmayr baute Seilbahn in mexikanischer Stadt Uruapan

Wolfurt - Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr hat im mexikanischen Bundesstaat Michoac�n seine neueste Stadtseilbahn in Betrieb genommen. In der Großstadt Uruapan (357.000 Einwohner) verbindet der "Telef�rico Uruapan" auf acht Kilometer Länge sechs Stationen. Mit einer Fahrzeit von 27 Minuten werde die im Busverkehr übliche Reisezeit halbiert, informierte das Unternehmen. Die Investitionssumme - zur Gänze vom Staat finanziert - belief sich auf umgerechnet rund 157 Millionen Euro.

Brand nach Drohnenangriff auf russischen Schwarzmeerhafen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russische Behörden melden einen erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Schwarzmeerhafen Tuapse. "In Tuapse ist infolge eines Drohnenangriffs des Kiewer Regimes ein Feuer auf dem Gelände des Seehafenterminals ausgebrochen", teilt der Generalstab der Region Krasnodar auf Telegram mit. Es habe keine Verletzten gegeben. Rettungskräfte seien im Einsatz.

Ausschreitungen in Australien nach Mord an Fünfjähriger

Sydney - Nach dem Mord an einem fünfjährigen Mädchen aus der indigenen Bevölkerung ist es in der australischen Stadt Alice Springs zu schweren Ausschreitungen gekommen. Hunderte von Demonstranten stießen mit Einsatzkräften zusammen, wie die örtliche Polizei am Freitag mitteilte. Eine Menge von etwa 400 Menschen habe sich vor dem Krankenhaus versammelt, in dem der mutmaßliche Täter behandelt wurde. Die Menschen hätten versucht, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Momentum Institut für Verbot von Inlandsflügen

Wien - Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut sieht angesichts der aktuellen Energiekrise Einsparpotenzial bei Kurzstrecken- und Inlandsflügen. Für 16 der 20 meistgeflogenen Kurzstreckenverbindungen aus Österreich gäbe es bereits eine Nachtzug-Alternative, schreibt das Institut in einer Analyse. Der Think-Tank empfiehlt ein Verbot von Inlandsflügen sowie Einschränkungen für Kurzstreckenflüge ins Ausland, wenn brauchbare Bahnverbindungen bestehen.

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red