Politische Kundgebungen am 1. Mai

Wien - In Wien haben am Freitag die traditionellen Maifeierlichkeiten der SPÖ begonnen. Seit den Morgenstunden ziehen die Delegationen aus den Bezirken wieder in Richtung Rathausplatz. Dort findet am Vormittag die Schlusskundgebung statt, bei der der Bundesparteivorsitzende, Vizekanzler Andreas Babler, Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und die Frauenvorsitzende der SPÖ Wien, Marina Hanke, das Wort ergreifen werden.

Leichter Rückgang bei Betretungsverboten in Österreich

Wien - Die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote ist in Österreich 2025 leicht gesunken, bleibt aber auf hohem Niveau. Insgesamt wurden laut Gewaltschutzbericht 14.101 Maßnahmen ausgesprochen, nach 14.583 im Jahr davor. "Der Gewaltschutz ist ein wichtiger Teil des Regierungsübereinkommens und damit Aufgabe der gesamten Bundesregierung. Wir konnten dabei auf ein solides Fundament aufbauen", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

Strengere Regeln für E-Scooter in Kraft

Wien - Ab Freitag gelten neue Regeln für E-Scooter und E-Bikes. Das wurde in einer Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) im März beschlossen. So gilt bei E-Bikes nunmehr eine Helmpflicht bis zum 14. Geburtstag, bei E-Scootern bis zum 16. Außerdem müssen Letztere mit Blinkern an den Lenkgriffen und Klingel ausgestattet sein. Die Alkoholgrenze wird auf 0,5 Promille gesenkt. Bei E-Bikes und Fahrrädern gelten weiterhin 0,8 Promille.

Ukraine attackiert erneut Ölterminal am Schwarzen Meer

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Drohnen haben in der russischen Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer erneut einen Brand im Ölterminal ausgelöst. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar mit. Demnach sind über 100 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten. Es war bereits die vierte ukrainische Attacke auf die Ölanlagen innerhalb der letzten zwei Wochen. Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Region Belgorod starben zwei Personen.

Doppelmayr baute Seilbahn in mexikanischer Stadt Uruapan

Wolfurt - Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr hat im mexikanischen Bundesstaat Michoac�n seine neueste Stadtseilbahn in Betrieb genommen. In der Großstadt Uruapan (357.000 Einwohner) verbindet der "Telef�rico Uruapan" auf acht Kilometer Länge sechs Stationen. Mit einer Fahrzeit von 27 Minuten werde die im Busverkehr übliche Reisezeit halbiert, informierte das Unternehmen. Die Investitionssumme - zur Gänze vom Staat finanziert - belief sich auf umgerechnet rund 157 Millionen Euro.

Mutmaßlicher London-Täter des versuchten Mordes beschuldigt

London - Nach dem Messerangriff auf zwei Juden in London ist der mutmaßliche Täter des versuchten Mordes beschuldigt worden. Dem 45-Jährigen werde "versuchter Mord in zwei Fällen und der Besitz einer Stichwaffe an einem öffentlichen Ort in einem Fall" im Zusammenhang mit dem am Mittwoch erfolgten Angriff im Viertel Golders Green zur Last gelegt, so die Polizei am Freitag. Im März und April wurde in London eine Vielzahl von Angriffen auf jüdische und israelische Einrichtungen verübt.

19-Jähriger lenkte in Tirol wiederholt unbefugt Linienbusse

Hopfgarten - Ein 19-Jähriger hat im Brixental im Bezirk Kufstein in den vergangenen Wochen während der Nacht mehrfach Linienbusse unbefugt in Betrieb genommen. Am Donnerstagabend war er kurz nach 21.00 Uhr erneut mit einem Linienbus unterwegs, wurde aber in Hopfgarten von einer Polizeistreife gestoppt. Der 19-Jährige ergriff mit einem Komplizen die Flucht, wurde aber ausgeforscht - die Identität des zweiten Mannes war vorerst unbekannt. Der 19-Jährige zeigte sich laut Polizei geständig.

Zum Abschuss frei gegebener Wolf in Tirol erlegt

Innsbruck - Ein in Tirol zum Abschuss frei gegebener Wolf ist in der Nacht auf Freitag erlegt worden. Das Tier wurde von einem Jäger im Gebiet der Gemeinde Söll im Bezirk Kufstein geschossen, informierte die Landesregierung am Freitag. Zwei Abschussverordnungen sind noch aufrecht, sie betreffen die Bezirke Innsbruck-Land und Landeck.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red