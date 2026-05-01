Rot-Blauer Schlagabtausch am Ersten Mai

Wien - In traditioneller Manier ist heute der Tag der Arbeit begangen worden. Beim Maiaufmarsch der SPÖ, der jedes Jahr mit Reden der Parteigranden am Rathausplatz endet, sparte Parteichef Andreas Babler nicht mit Lob an der eigenen Regierungsarbeit, aber auch nicht mit Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch", richtete er diesem aus. Gut 150 Kilometer westlich polterte Kickl am Linzer Urfahranermarkt gegen den ORF und die "Systemparteien."

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul

Istanbul - Die türkische Polizei hat sich Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert, die anlässlich des 1. Mai zum berühmten Taksim-Platz in Istanbul marschieren wollten. Zuvor hatten die Behörden Versammlungen in diesem Gebiet verboten. Die Bereitschaftspolizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zu zerstreuen, und sperrte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen die Zufahrtsstraßen zum Taksim-Platz, schrieb etwa die Zeitung "Cumhuriyet".

Leichter Rückgang bei Betretungsverboten in Österreich

Wien - Die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote ist in Österreich 2025 leicht gesunken, bleibt aber auf hohem Niveau. Insgesamt wurden laut Gewaltschutzbericht 14.101 Maßnahmen ausgesprochen, nach 14.583 im Jahr davor. "Der Gewaltschutz ist ein wichtiger Teil des Regierungsübereinkommens und damit Aufgabe der gesamten Bundesregierung. Wir konnten dabei auf ein solides Fundament aufbauen", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

Gaza-Hilfsflotte vor Kreta gestoppt

Ierapetra - Rund 200 Aktivisten des internationalen Gaza-Hilfsflottillen-Projekts sind von israelischen Streitkräften vor Kreta gestoppt worden. Danach wurden die Teilnehmer der "Global Sumud Flotilla" unter Begleitung der griechischen Küstenwache in mehreren Bussen in die Stadt Ierapetra gebracht. Nach Angaben lokaler Medien gilt Heraklion, die Hauptstadt der griechischen Mittelmeerinsel, als weiterer Zielort. Nach Angaben Israels sollen zwei Aktivisten nach Israel überstellt werden.

Spekulation um angeblichen Epstein-Abschiedsbrief

Washington/New York - Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll laut einem Bericht in den Wochen vor seinem Suizid ein Abschiedsschreiben verfasst haben, das bisher nicht Teil der Untersuchungen des US-Justizministeriums gewesen ist. Ein Zellgenosse Epsteins soll das Schreiben nach einem ersten mutmaßlichen Suizidversuch des Sexualstraftäters im Juli 2019 in einem Comic-Roman gefunden haben, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf den Mitinsassen.

Wal könnte bald freigesetzt werden

Kopenhagen - Dem auf einer Barge vor der dänischen Küste ausharrenden Buckelwal könnte demnächst das Freisetzen bevorstehen. In den späten Nachmittagsstunden werde der Wal möglicherweise entlassen, sagte Jens Schwarck, Mitglied der privaten Initiative und beim Transport mit dabei, der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist aber noch in Abstimmung."

Waldbrand bei Graz - "Brand aus" noch nicht in Sicht

Eisbach-Rein - Der Kampf gegen den großflächigen Waldbrand nördlich von Graz ist am Freitag weiter geführt worden. Rund 70 Hektar Fläche nordwestlich des Stifts Rein (Bezirk Graz-Umgebung) sind betroffen. In der Nacht wurden Glutnester mit Drohnen aufgespürt und gelöscht. Ein "Brand aus" sei vorerst nicht in Sicht, berichtete Herbert Buchgraber vom Bezirksfeuerwehrverband Graz-Umgebung der APA.

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red