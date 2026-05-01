Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul

Istanbul - Die türkische Polizei hat sich Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert, die anlässlich des 1. Mai zum berühmten Taksim-Platz in Istanbul marschieren wollten. Zuvor hatten die Behörden Versammlungen in diesem Gebiet verboten. Die lokale Anwaltsvereinigung CHD bezifferte die Zahl der Festgenommenen auf über 300, was zunächst nicht unabhängig überprüft werden konnte. Auch im norditalienischen Turin kam es zu Ausschreitungen, die mehrere Verletzte forderten.

Rot-Blauer Schlagabtausch am Ersten Mai

Wien - In traditioneller Manier ist heute der Tag der Arbeit begangen worden. Beim Maiaufmarsch der SPÖ, der jedes Jahr mit Reden der Parteigranden am Rathausplatz endet, sparte Parteichef Andreas Babler nicht mit Lob an der eigenen Regierungsarbeit, aber auch nicht mit Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch", richtete er diesem aus. Gut 150 Kilometer westlich polterte Kickl am Linzer Urfahranermarkt gegen den ORF und die "Systemparteien."

Leichter Rückgang bei Betretungsverboten in Österreich

Wien - Die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote ist in Österreich 2025 leicht gesunken, bleibt aber auf hohem Niveau. Insgesamt wurden laut Gewaltschutzbericht 14.101 Maßnahmen ausgesprochen, nach 14.583 im Jahr davor. "Der Gewaltschutz ist ein wichtiger Teil des Regierungsübereinkommens und damit Aufgabe der gesamten Bundesregierung. Wir konnten dabei auf ein solides Fundament aufbauen", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

Ukraine attackiert erneut Ölterminal am Schwarzen Meer

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Drohnen haben in der russischen Hafenstadt Tuapse am Schwarzen Meer erneut einen Brand im Ölterminal ausgelöst. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, teilte der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar mit. Demnach sind über 100 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten. Es war bereits die vierte ukrainische Attacke auf die Ölanlagen innerhalb der letzten zwei Wochen. Bei einem ukrainischen Angriff auf die russische Region Belgorod starben zwei Personen.

USA fordern direkte Gespräche zwischen Israel und Libanon

Beirut - Trotz Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz dauert die Gewalt an. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete seit Freitagmorgen mehrere Angriffe Israels auf Orte im Südlibanon. Israels Armee erklärte, eine mit Sprengstoff beladene Drohne der Hisbollah sei in Nordisrael abgestürzt. Medienberichten zufolge wurden dabei zwei Menschen leicht verletzt. Indes drangen die USA auf direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon.

Jihadisten wollen in Mali Scharia einführen

Bamako/Niamey - Knapp eine Woche nach Beginn ihrer Angriffe mit den Tuareg-Rebellen haben Jihadisten in Mali zur Bildung einer "gemeinsamen Front" gegen die regierende Militärjunta aufgerufen. Die mit der Terrororganisation Al-Kaida verbundenen Aufständischen riefen die Malier außerdem dazu auf, zur Scharia, dem islamischen Recht, überzugehen. Die Tuareg-Rebellengruppe FLA meldete am Freitag unterdessen die Einnahme des wichtigen Militärstützpunktes Tessalit im Norden des Landes.

87-jähriger E-Biker starb bei Kollision mit Pkw

St. Willibald - Ein 87-Jähriger ist am Freitag bei einem Unfall in St. Willibald (Bezirk Schärding) tödlich verletzt worden. Der E-Biker fuhr um 9.50 Uhr auf einer Kreuzung in die Gautzhamer Landesstraße ein, wobei es zur Kollision mit dem Pkw einer 45-Jährigen kam. Der Pensionist wurde vom Rad geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Trotz Erster Hilfe von Unfallzeugen und Reanimation durch den Notarzt starb der 87-Jährige, berichtete die Polizei. Die 45-Jährige erlitt einen Schock.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red