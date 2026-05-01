Trump: Unzufrieden mit jüngstem Vorschlag des Iran

Teheran - US-Präsident Donald Trump zeigt sich unzufrieden mit dem neuen Vorschlag des Iran zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen. Die Verhandlungen fänden telefonisch statt, sagte Trump am Freitag vor Journalisten. Die laufenden Gespräche kämen jedoch nicht voran. Er sei sich nicht sicher, ob es zu einer Einigung kommen werde. In den USA lief indes eine wichtige Frist zum Iran-Krieg aus - demnach müsste der Militäreinsatz eigentlich vom Kongress genehmigt werden.

Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an

Washington/EU-weit/Brüssel - US-Präsident Donald Trump will Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der Europäischen Union in die USA eingeführt werden, ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen. In einem Post auf der Plattform Truth Social begründete er das am Freitag mit dem Vorwurf, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte. Es sei bekannt und vereinbart, dass keine Zölle anfielen, wenn diese Fahrzeuge in US-amerikanischen Werken hergestellt würden, erklärte er weiter.

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul

Istanbul - Die türkische Polizei hat sich Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert, die anlässlich des 1. Mai zum berühmten Taksim-Platz in Istanbul marschieren wollten. Zuvor hatten die Behörden Versammlungen in diesem Gebiet verboten. Die lokale Anwaltsvereinigung CHD bezifferte die Zahl der Festgenommenen auf über 550, was zunächst nicht unabhängig überprüft werden konnte. Auch im norditalienischen Turin kam es zu Ausschreitungen, die mehrere Verletzte forderten.

Rot-Blauer Schlagabtausch am Ersten Mai

Wien - In traditioneller Manier ist heute der Tag der Arbeit begangen worden. Beim Maiaufmarsch der SPÖ, der jedes Jahr mit Reden der Parteigranden am Rathausplatz endet, sparte Parteichef Andreas Babler nicht mit Lob an der eigenen Regierungsarbeit, aber auch nicht mit Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl. "Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch", richtete er diesem aus. Gut 150 Kilometer westlich polterte Kickl am Linzer Urfahranermarkt gegen den ORF und die "Systemparteien."

Rauchverbot am Strand von Jesolo

Jesolo - Im italienischen Badeort Jesolo gilt ab heute, Freitag, ein Rauchverbot am Strand. Das sieht die neue Badeordnung des bei österreichischen Touristen beliebten Urlaubsorts vor. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört das Rauchverbot auf der gesamten Sandfläche während der Badesaison. Erlaubt ist das Rauchen nur noch in bestimmten Bereichen, die von den Strandbetreibern eingerichtet werden und über Sammel- und Recyclingsysteme für Zigarettenstummel verfügen.

EU friert Hilfsgelder für Serbien ein

Belgrad/Freiburg - Wegen einer umstrittenen Justizreform in Serbien hat die Europäische Union für das Land im Rahmen eines Sonderhilfsprogramms für sechs Westbalkanländer vorgesehene Gelder eingefroren. "Wir haben vorerst alle Zahlungen aus dem Wachstumsplan gestoppt, da es im Justizwesen zu Rückschritten gekommen ist", erklärte EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos. Die Gelder sollten erst wieder fließen, wenn die Regierung in Belgrad Änderungen an der Reform vornimmt.

Jihadisten wollen in Mali Scharia einführen

Bamako/Niamey - Knapp eine Woche nach Beginn ihrer Angriffe mit den Tuareg-Rebellen haben Jihadisten in Mali zur Bildung einer "gemeinsamen Front" gegen die regierende Militärjunta aufgerufen. Die mit der Terrororganisation Al-Kaida verbundenen Aufständischen riefen die Malier außerdem dazu auf, zur Scharia, dem islamischen Recht, überzugehen. Die Tuareg-Rebellengruppe FLA meldete am Freitag unterdessen die Einnahme des wichtigen Militärstützpunktes Tessalit im Norden des Landes.

87-jähriger E-Biker starb bei Kollision mit Pkw

St. Willibald - Ein 87-Jähriger ist am Freitag bei einem Unfall in St. Willibald (Bezirk Schärding) tödlich verletzt worden. Der E-Biker fuhr um 9.50 Uhr auf einer Kreuzung in die Gautzhamer Landesstraße ein, wobei es zur Kollision mit dem Pkw einer 45-Jährigen kam. Der Pensionist wurde vom Rad geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Trotz Erster Hilfe von Unfallzeugen und Reanimation durch den Notarzt starb der 87-Jährige, berichtete die Polizei. Die 45-Jährige erlitt einen Schock.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red