Trump an Kongress: "Kämpfe im Iran sind beendet"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran am Freitag für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte zwischen dem Iran und den USA gegeben, heißt es in einem von Trump unterzeichneten Brief des Weißen Hauses an den Kongress. "Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet." Relevant sind die Aussagen auch deshalb, weil zum Wochenende theoretisch das Zeitfenster ausläuft, in dem er den Krieg noch führen darf.

Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an

Washington/EU-weit/Brüssel - US-Präsident Donald Trump will Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der Europäischen Union in die USA eingeführt werden, ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen. In einem Post auf der Plattform Truth Social begründete er das am Freitag mit dem Vorwurf, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte. In US-amerikanischen Werken hergestellte Fahrzeuge seien dabei ausgenommen. Eine Sprecherin der EU-Kommission drohte am Abend mit Gegenmaßnahmen.

Neue Sanktionen: Trump erhöht Druck auf Kuba

Washington/Havanna - US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf Kuba: Ein am Freitag unterzeichneter Erlass umfasst neue Sanktionen gegen Regierungs- und Wirtschaftsvertreter des kommunistischen Landes. Bereits zuvor hatten am Tag der Arbeit laut Regierungsangaben rund 500.000 Menschen in der Hauptstadt Havanna gegen das US-Embargo und Trumps Drohungen gegen die sozialistische Karibikinsel protestiert. Unter den Teilnehmern waren auch Präsident Miguel D�az-Canel und Ex-Staatschef Ra�l Castro.

Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul

Istanbul - Die türkische Polizei hat sich Auseinandersetzungen mit Demonstranten geliefert, die anlässlich des 1. Mai zum berühmten Taksim-Platz in Istanbul marschieren wollten. Zuvor hatten die Behörden Versammlungen in diesem Gebiet verboten. Die lokale Anwaltsvereinigung CHD bezifferte die Zahl der Festgenommenen auf über 550, was zunächst nicht unabhängig überprüft werden konnte. Auch im norditalienischen Turin kam es zu Ausschreitungen, die mehrere Verletzte forderten.

Sechs Tote bei neuen israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Ungeachtet der derzeit geltenden Waffenruhe hat Israel am Freitag neue Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Süden des Landes sechs Menschen getötet, darunter ein Kind. Israels Armee erklärte, eine mit Sprengstoff beladene Drohne der Hisbollah-Miliz sei in Nordisrael abgestürzt. Medienberichten zufolge wurden dabei zwei Menschen verletzt. Indes drangen die USA auf direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon.

Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Texas

Austin (Texas) - Bei einem Flugzeugabsturz im US-Staat Texas sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Alle fünf hätten sich an Bord der Cessna 421C befunden, die in Wimberley abgestürzt sei, teilte der Richter des Bezirks, Ruben Becerra, mit. "Die Behörden haben bestätigt, dass alle fünf Insassen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sind." Der Vorfall habe sich am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) ereignet, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red