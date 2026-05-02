Trump an Kongress: "Kämpfe im Iran sind beendet"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran am Freitag für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte zwischen dem Iran und den USA gegeben, heißt es in einem von Trump unterzeichneten Brief des Weißen Hauses an den Kongress. "Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet." Relevant sind die Aussagen auch deshalb, weil zum Wochenende theoretisch das Zeitfenster ausläuft, in dem er den Krieg noch führen darf.

Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an

Washington/EU-weit/Brüssel - US-Präsident Donald Trump will Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der Europäischen Union in die USA eingeführt werden, ab nächster Woche auf 25 Prozent erhöhen. In einem Post auf der Plattform Truth Social begründete er das am Freitag mit dem Vorwurf, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte. In US-amerikanischen Werken hergestellte Fahrzeuge seien dabei ausgenommen. Eine Sprecherin der EU-Kommission drohte am Abend mit Gegenmaßnahmen.

USA ordnen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington - Die USA haben den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angekündigt und damit die Kluft zu den NATO-Ländern in Europa vertieft. Der Abzug solle binnen sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein, sagte Pentagon-Chefsprecher Sean Parnell am Freitagabend. Deutschland ist mit bisher rund 35.000 aktiven Soldaten der größte Stützpunkt des US-Militärs in Europa und dient als wichtiges Ausbildungszentrum.

Schulen sorgen sich vor "Scharfstellen" von Kopftuchverbot

Wien - Noch läuft die "Aufklärungsphase" zum Kopftuchverbot, das ab nächstem Schuljahr für Mädchen unter 14 Jahren gilt. Vom Ministerium gab es dazu ein Informationsschreiben für Eltern und die explizite Mahnung an Lehrkräfte, dass sie eine Dienstpflichtverletzung begehen, wenn sie einen Verstoß nicht unverzüglich melden. "An den Schulen gibt es schon jetzt große Sorgen vor dem Herbst, wenn die Regelung 'scharf gestellt' wird", berichtet Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG).

Fünf Tote bei Flugzeugabsturz in Texas

Austin (Texas) - Bei einem Flugzeugabsturz im US-Staat Texas sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Alle fünf hätten sich an Bord der Cessna 421C befunden, die in Wimberley abgestürzt sei, teilte der Richter des Bezirks, Ruben Becerra, mit. "Die Behörden haben bestätigt, dass alle fünf Insassen bei dem Vorfall ums Leben gekommen sind." Der Vorfall habe sich am späten Donnerstagabend kurz vor Mitternacht (Ortszeit) ereignet, hieß es.

Selenskyj: Solderhöhungen für ukrainische Soldaten

Kiew (Kyjiw) - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mitten im Krieg mit Russland Reformen in der Armee angekündigt. "Ich habe die Aufgabe gestellt, die Soldzahlungen spürbar zu erhöhen", teilte der Staatschef am Freitag bei Telegram mit. Zum angekündigten Reformpaket gehört demnach auch ein stärkerer Einsatz befristeter Verträge. Schon in diesem Jahr sollen bereits Eingezogene schrittweise aus dem Wehrdienst ausscheiden können. Zudem sollen Zwangsrekrutierungen hinterfragt werden.

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red