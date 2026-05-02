Trump an Kongress: "Kämpfe im Iran sind beendet"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran am Freitag für beendet erklärt. Seit Beginn der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte zwischen dem Iran und den USA gegeben, heißt es in einem von Trump unterzeichneten Brief des Weißen Hauses an den Kongress. "Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet." Relevant sind die Aussagen auch deshalb, weil zum Wochenende theoretisch das Zeitfenster ausläuft, in dem er den Krieg noch führen darf.

Irans Außenminister stellt Bedingungen für Verhandlungen

Washington - Irans Außenminister Abbas Araqchi zeigt sich für ein Ende des Iran-Kriegs verhandlungsbereit, insofern die USA Bedingungen erfüllen. Sein Land sei bereit, den diplomatischen Prozess fortzusetzen, falls sich "die übertriebenen Forderungen, die bedrohliche Rhetorik und die provokativen Handlungen der amerikanischen Seite" änderten, zitierte der regierungstreue iranische Fernsehsender Press TV den Außenminister.

USA ordnen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington - Die USA haben den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angekündigt und damit die Kluft zu den NATO-Ländern in Europa vertieft. Der Abzug solle binnen sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein, sagte Pentagon-Chefsprecher Sean Parnell am Freitagabend. Deutschland ist mit bisher rund 35.000 aktiven Soldaten der größte Stützpunkt des US-Militärs in Europa und dient als wichtiges Ausbildungszentrum.

Tote bei russischer Attacke auf Kleinbus in Cherson

Cherson - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus am Samstag früh in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, ums Leben gekommen. "Darüber hinaus sind noch sieben Passagiere des Kleinbusses verletzt worden - sechs Männer und eine Frau", teilte der Militärgouverneur von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Babler kündigt ORF-Reformstart für Sommer an

Wien - Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will den ORF-Reformprozess früher als zunächst geplant starten. Im August sollen bei Formaten mit Publikumsbeteiligung Meinungen und Reformvorschläge eingeholt werden. Diese sollen in ein "Zukunftsforum - Ein Konvent für den ORF" mit österreichischen und internationalen Expertinnen und Experten am 10. und 11. September einfließen.

Schulen sorgen sich vor "Scharfstellen" von Kopftuchverbot

Wien - Noch läuft die "Aufklärungsphase" zum Kopftuchverbot, das ab nächstem Schuljahr für Mädchen unter 14 Jahren gilt. Vom Ministerium gab es dazu ein Informationsschreiben für Eltern und die explizite Mahnung an Lehrkräfte, dass sie eine Dienstpflichtverletzung begehen, wenn sie einen Verstoß nicht unverzüglich melden. "An den Schulen gibt es schon jetzt große Sorgen vor dem Herbst, wenn die Regelung 'scharf gestellt' wird", berichtet Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG).

UNO-Experte erwartet knappes Rennen bei Sicherheitsratswahl

Wien/New York - Das außenpolitische "C�rdoba" findet schon knapp zwei Wochen vor Beginn der Fußball-WM statt: In einem Monat (3. Juni) stimmt die UNO-Generalversammlung in New York darüber ab, ob Österreich oder Deutschland in den kommenden zwei Jahren im Weltsicherheitsrat sitzen werden. Die beiden Länder kämpfen mit Portugal um zwei westliche Sitze im mächtigsten UNO-Gremium. "Es ist ein knappes Rennen", sagt der New Yorker UNO-Experte Daniel Forti im APA-Gespräch.

Libanon: Zwölf Menschen bei israelischen Angriffen getötet

Beirut - Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz dauern die gegenseitigen Angriffe an. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA mit, bei israelischen Angriffen auf Orte im Südlibanon seien zwölf Menschen ums Leben gekommen und 25 weitere verletzt worden. Eines der Opfer sei ein Kind. Die israelische Armee äußerte sich zu den Vorfällen zunächst nicht.

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red