USA ordnen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington - Die USA haben den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angekündigt und damit die Kluft zu den NATO-Ländern in Europa vertieft. Der Abzug solle binnen sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein, sagte Pentagon-Chefsprecher Sean Parnell am Freitagabend. Deutschland ist mit bisher rund 35.000 aktiven Soldaten der größte Stützpunkt des US-Militärs in Europa und dient als wichtiges Ausbildungszentrum.

Gestrandeter Buckelwal wieder in der Nordsee

Berlin - Der aus einer flachen Ostsee-Bucht an der Insel Poel geborgene Buckelwal ist nach Angaben aus dem Team der verantwortlichen Privatinitiative und nach Bildern des Livestream-Anbieters News5 in der Nordsee freigesetzt worden. Der Wal sei gegen 9.00 Uhr nicht mehr im Lastkahn gewesen, sagte Jens Schwarck, Mitglied der privaten Initiative und beim Transport mit dabei. Der Konvoi befand sich am Morgen etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt im Skagerak.

US-Billigflieger Spirit stellt Betrieb ein

Washington - Der US-Billigflieger Spirit Airlines ist trotz Rettungsversuchen der Regierung von Präsident Donald Trump am Ende. Die geordnete Einstellung des Flugbetriebs habe begonnen, teilte die Fluggesellschaft mit. Alle Flüge seien gestrichen und der Kundenservice nicht länger verfügbar. Trump hatte eine Lösung ins Gespräch gebracht, bei der der amerikanische Staat im Gegenzug für einen rettenden Kredit Anteile an Spirit übernehmen sollte.

Babler kündigt ORF-Reformstart für Sommer an

Wien - Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) will den ORF-Reformprozess früher als zunächst geplant starten. Im August sollen bei Formaten mit Publikumsbeteiligung Meinungen und Reformvorschläge eingeholt werden. Diese sollen in ein "Zukunftsforum - Ein Konvent für den ORF" mit österreichischen und internationalen Expertinnen und Experten am 10. und 11. September einfließen.

Tote bei russischer Attacke auf Kleinbus in Cherson

Cherson - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus am Samstag früh in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, ums Leben gekommen. "Darüber hinaus sind noch sieben Passagiere des Kleinbusses verletzt worden - sechs Männer und eine Frau", teilte der Militärgouverneur von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

FinanzOnline: Unentgeltliche Vertretung 21.000-mal genutzt

Wien - Die seit Jänner mögliche "unentgeltliche Vertretung" in FinanzOnline wird häufig genutzt. In einer ersten Bilanz des Finanzministeriums nach drei Monaten heißt es, bisher wurden 21.432 Fälle erledigt, 465 Anträge werden aktuell bearbeitet. Mit der Vertretung können sich Personen bei ausgewählten Steuerangelegenheiten von einer Vertrauensperson unterstützen lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an jene, die FinanzOnline nicht selbst nutzen können oder möchten.

Wohnhaus in der Steiermark stand in Vollbrand

Mitterberg - Ein Wohnhaus in Mitterberg-St. Martin (Bezirk Liezen) ist Freitagabend in Vollbrand gestanden. Das Feuer dürfte im Bereich des Carports ausgebrochen sein und breitete sich rasch auf das Wohnhaus aus, obwohl der 59-jährige Ehemann der Hausbesitzerin mit Feuerlöscher und Gartenschlauch zu löschen versuchte. Vermutlich wurde das Feuer durch den Wind angefacht, berichtete die Polizei. Um 3.00 Uhr in der Nacht auf Samstag war es vollständig gelöscht.

UNO-Experte erwartet knappes Rennen bei Sicherheitsratswahl

Wien/New York - Das außenpolitische "C�rdoba" findet schon knapp zwei Wochen vor Beginn der Fußball-WM statt: In einem Monat (3. Juni) stimmt die UNO-Generalversammlung in New York darüber ab, ob Österreich oder Deutschland in den kommenden zwei Jahren im Weltsicherheitsrat sitzen werden. Die beiden Länder kämpfen mit Portugal um zwei westliche Sitze im mächtigsten UNO-Gremium. "Es ist ein knappes Rennen", sagt der New Yorker UNO-Experte Daniel Forti im APA-Gespräch.

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red