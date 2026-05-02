Gesetz für Unterhaltsgarantie geht in Begutachtung

Wien - Die im Regierungsprogramm verankerte Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende wird als Unterstützungsfonds Realität, wie SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann am Samstag im Ö1-Journal angekündigt hat. Der entsprechende, mit den Koalitionspartnern akkordierte Gesetzesentwurf soll am Montag in Begutachtung gehen. 35 Mio. Euro pro Jahr sind vorgesehen, hieß es auf APA-Anfrage im Ministerium. Starten will man per 1. Juli 2026. Unterstützt werden auch Betroffene von Partnergewalt.

USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Freitag den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Entscheidung folge einer gründlichen Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Sie trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung, hieß es.

Frau bei Messerattacke von Ehemann lebensgefährlich verletzt

Wien - Eine 44-jährige Frau ist in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Wien-Donaustadt von ihrem Ehemann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige wurde von seinen eigenen Kindern, beide bereits erwachsen, überwältigt und dann von der Polizei festgenommen. Der Verdächtige machte bisher keine Angaben zu Tathergang und Motiv, hieß es seitens der Polizei.

Gestrandeter Buckelwal wieder in der Nordsee

Berlin - Der aus einer flachen Ostsee-Bucht an der Insel Poel geborgene Buckelwal ist nach Angaben aus dem Team der verantwortlichen Privatinitiative und nach Bildern des Livestream-Anbieters News5 in der Nordsee freigesetzt worden. Der Wal sei gegen 9.00 Uhr nicht mehr im Lastkahn gewesen, sagte Jens Schwarck, Mitglied der privaten Initiative und beim Transport mit dabei. Der Konvoi befand sich am Morgen etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt im Skagerak.

Insider: Iran bietet USA Öffnung von Straße von Hormuz an

Washington/Teheran - Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. Gespräche über das iranische Atomprogramm sollten auf später verschoben werden, sagte der Insider am Samstag. US-Präsident Donald Trump wies den Vorschlag bisher zurück. Er sei mit dem jüngsten Angebot Irans "nicht zufrieden", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. "Sie verlangen Dinge, denen ich nicht zustimmen kann".

Weltweite Elektroautoverkäufe stagnieren

Frankfurt am Main - Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos schwächeln im ersten Quartal. In 43 wichtigen Märkten, die das Beratungsunternehmen PwC ausgewertet hat, lag ihre Zahl mit knapp 2,7 Millionen um ein Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 2025. Das ist ungewöhnlich - zuletzt hatten die Zahlen stets deutliche Zuwächse aufgewiesen, im Gesamtjahr 2025 war es beispielsweise fast ein Drittel nach oben gegangen.

Tote bei russischer Attacke auf Kleinbus in Cherson

Cherson - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus am Samstag früh in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, ums Leben gekommen. "Darüber hinaus sind noch sieben Passagiere des Kleinbusses verletzt worden - sechs Männer und eine Frau", teilte der Militärgouverneur von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben

Rom - Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Paralympics-Sportler Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. Der Italiener hatte bei einem Rennunfall auf dem Lausitzring in Brandenburg 2001 beide Beine verloren. Danach fing er im Parasport mit dem Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei Paralympischen Spielen. Zanardi war in der Formel 1 zwischen 1991 und 1999 bei über 40 Rennen dabei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red