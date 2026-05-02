USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Freitag den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Entscheidung folge einer gründlichen Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Sie trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung, hieß es.

Gestrandeter Buckelwal wieder in der Nordsee

Berlin - Seit Samstagfrüh ist der mehrfach an Ostsee-Küsten gestrandete Buckelwal wieder im offenen Meer - doch die angekündigten Senderdaten zu seinem Weg fehlten auch zu Mittag weiter. Die Peildaten seien bei der Initiative mehrfach angefordert worden, hätten aber auch zu Mittag noch immer nicht vorgelegen, teilte Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern, mit.

Gesetz für Unterhaltsgarantie geht in Begutachtung

Wien - Die im Regierungsprogramm verankerte Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende wird als Unterstützungsfonds Realität, wie SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann am Samstag im Ö1-Journal angekündigt hat. Der entsprechende, mit den Koalitionspartnern akkordierte Gesetzesentwurf soll am Montag in Begutachtung gehen. 35 Mio. Euro pro Jahr sind vorgesehen, hieß es auf APA-Anfrage im Ministerium. Starten will man per 1. Juli 2026. Unterstützt werden auch Betroffene von Partnergewalt.

Insider: Iran bietet USA Öffnung von Straße von Hormuz an

Washington/Teheran - Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. Gespräche über das iranische Atomprogramm sollten auf später verschoben werden, sagte der Insider am Samstag. US-Präsident Donald Trump wies den Vorschlag bisher zurück. Er sei mit dem jüngsten Angebot Irans "nicht zufrieden", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. "Sie verlangen Dinge, denen ich nicht zustimmen kann".

Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben

Rom - Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Paralympics-Sportler Alessandro Zanardi ist am 1. Mai im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Italiener hatte sich von einem schweren Unfall mit einem Handbike vor sechs Jahren nicht mehr erholt. 2001 hatte Zanardi bei einem Motorsport-Renncrash auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Danach fing er mit dem Para-Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei Paralympischen Spielen.

Tote bei russischer Attacke auf Kleinbus in Cherson

Cherson - Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Kleinbus am Samstag früh in der südukrainischen Stadt Cherson sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, ums Leben gekommen. "Darüber hinaus sind noch sieben Passagiere des Kleinbusses verletzt worden - sechs Männer und eine Frau", teilte der Militärgouverneur von Cherson, Olexander Prokudin, auf Telegram mit. Alle Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Frau bei Messerattacke von Ehemann lebensgefährlich verletzt

Wien - Eine 44-jährige Frau ist in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung in Wien-Donaustadt von ihrem Ehemann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige wurde von seinen eigenen Kindern, beide bereits erwachsen, überwältigt und dann von der Polizei festgenommen. Der Verdächtige machte bisher keine Angaben zu Tathergang und Motiv, hieß es seitens der Polizei.

Zwei Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte für Befragung in Israel

Gaza/Washington - Zwei Teilnehmer der unlängst gestoppten Hilfsflotte für den Gazastreifen sind für Vernehmungen nach Israel gebracht worden. Der Spanier Saif Abu Keshek und der Brasilianer Thiago Avila befänden sich in Israel und würden zur Befragung an die Strafverfolgungsbehörden übergeben. Das teilte das israelische Außenministerium am Samstag auf dem Onlinedienst X mit. Das spanische Außenministerium forderte die Freilassung Abu Kesheks.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red