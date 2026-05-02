USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Freitag den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Entscheidung folge einer gründlichen Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Sie trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung, hieß es.

Hipp-Rückruf: Polizei nahm einen Verdächtigen fest

Eisenstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp ist am Samstagvormittag ein Verdächtiger festgenommen worden. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann. Details zum Festnahmeort oder zur Herkunft des Mannes wurden von der Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Insider: Iran bietet USA Öffnung von Straße von Hormuz an

Washington/Teheran - Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. Gespräche über das iranische Atomprogramm sollten auf später verschoben werden, sagte der Insider am Samstag. US-Präsident Donald Trump wies den Vorschlag bisher zurück. Er sei mit dem jüngsten Angebot Irans "nicht zufrieden", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. "Sie verlangen Dinge, denen ich nicht zustimmen kann".

Italienischer Ex-Rennfahrer Zanardi gestorben

Rom - Der ehemalige Formel-1-Pilot und spätere Paralympics-Sportler Alessandro Zanardi ist am 1. Mai im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Italiener hatte sich von einem schweren Unfall mit einem Handbike vor sechs Jahren nicht mehr erholt. 2001 hatte Zanardi bei einem Motorsport-Renncrash auf dem Lausitzring beide Beine verloren. Danach fing er mit dem Para-Radsport an und gewann mit dem Handbike vier Gold- sowie zwei Silbermedaillen bei Paralympischen Spielen.

Erzbischof Grünwidl beim Papst geladen

Wien/Rom - Der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl hat am 11. Mai eine Privataudienz bei Papst Leo XIV.. Das gab er am Samstag im Interview mit der "Presse" (online) anlässlich seines 100. Tages im Amt am kommenden Montag bekannt. Auch in den Tagen nach der Audienz wird Grünwidl in Rom bleiben und sich in den verschiedenen Dikasterien (vatikanische "Ministerien") vorstellen. Er habe einige "Anliegen und Bitten", die er nach Rom mitnehme, wollte diese aber nicht über die Medien ausrichten.

62-Jährige verhinderte "Polizeitrick" in Wien

Wien - Eine 62-jährige Frau hat in Wien-Alsergrund einen schweren Betrug durch den sogenannten Polizeitrick verhindert. Ein Mann versuchte am Freitag die Frau davon zu überzeugen, dass sie im Visier einer Diebesbande stehe und forderte sie dazu auf, ihr gesamtes Bargeld und ihren Schmuck in einer Tasche vor ihrer Wohnungstüre abzustellen. Sie verständigte aber stattdessen die Polizei, die den Verdächtigen festnahm, berichtete die Exekutive.

Zwei Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte für Befragung in Israel

Gaza/Washington - Zwei Teilnehmer der unlängst gestoppten Hilfsflotte für den Gazastreifen sind für Vernehmungen nach Israel gebracht worden. Der Spanier Saif Abu Keshek und der Brasilianer Thiago Avila befänden sich in Israel und würden zur Befragung an die Strafverfolgungsbehörden übergeben. Das teilte das israelische Außenministerium am Samstag auf dem Onlinedienst X mit. Das spanische Außenministerium kritisierte das Vorgehen von Israels Behörden scharf und bezeichnete es als "illegal".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red