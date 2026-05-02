USA kündigen Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland an

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Freitag den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Man gehe davon aus, dass der Abzug innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate abgeschlossen sein werde, teilte ein Sprecher des Pentagons der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese Entscheidung folge einer gründlichen Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa. Sie trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung, hieß es.

Hipp-Rückruf: Polizei nahm einen Verdächtigen fest

Eisenstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp ist am Samstagvormittag ein Verdächtiger festgenommen worden. Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann. Details zum Festnahmeort oder zur Herkunft des Mannes wurden von der Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Kubanische Führung verurteilt jüngste Trump-Drohungen scharf

Washington/Havanna - Die kubanische Führung hat die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen ihr Land scharf verurteilt. Trumps erneute Androhung militärischer Gewalt habe ein "gefährliches und beispielloses Niveau" erreicht, schrieb der kubanische Staatschef Miguel D�az-Canel am Samstag im Onlinedienst X. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, Stellung dazu zu beziehen, ob ein solch "drastischer krimineller Akt zugelassen wird".

Insider: Iran bietet USA Öffnung von Straße von Hormuz an

Washington/Teheran - Der Iran hat den USA nach Angaben eines ranghohen iranischen Regierungsvertreters die Öffnung der Straße von Hormuz und ein Ende der US-Blockade vorgeschlagen. Gespräche über das iranische Atomprogramm sollten auf später verschoben werden, sagte der Insider am Samstag. US-Präsident Donald Trump wies den Vorschlag bisher zurück. Er sei mit dem jüngsten Angebot Irans "nicht zufrieden", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. "Sie verlangen Dinge, denen ich nicht zustimmen kann".

Deutscher Wanderer starb bei Absturz in Vorarlberg

Bludenz - Ein 65-jähriger Deutscher ist bei einer Wanderung in Bludenz abgestürzt und tödlich verunglückt. Der Mann war gemeinsam mit seinem Hund Samstag früh aus seiner Ferienwohnung in Außerbraz aufgebrochen. Als er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zurückkehrte, ortete seine Ehefrau den Hund über einen GPS-Tracker. Ein Bekannter konnte aufgrund der Daten den Vermissten gegen 11.10 Uhr im Winkeltobel in Bludenz am Fuß eines Wasserfalls reglos auffinden.

Telefonat mit Selenskyj: Fico kündigte Besuch in Kiew an

Bratislava/Kiew (Kyjiw) - Der nationalistische slowakische Regierungschef Robert Fico hat einen Besuch in der Ukraine angekündigt. Nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erklärte Fico am Samstag: "Wir werden das Format gemeinsamer Regierungssitzungen fortsetzen und zudem gegenseitige Besuche in unseren Hauptstädten vornehmen." Der Russland-freundliche Fico hatte es bisher vermieden, nach Kiew zu reisen.

62-Jährige verhinderte "Polizeitrick" in Wien

Wien - Eine 62-jährige Frau hat in Wien-Alsergrund einen schweren Betrug durch den sogenannten Polizeitrick verhindert. Ein Mann versuchte am Freitag die Frau davon zu überzeugen, dass sie im Visier einer Diebesbande stehe und forderte sie dazu auf, ihr gesamtes Bargeld und ihren Schmuck in einer Tasche vor ihrer Wohnungstüre abzustellen. Sie verständigte aber stattdessen die Polizei, die den Verdächtigen festnahm, berichtete die Exekutive.

Zwei Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte für Befragung in Israel

Gaza/Washington - Zwei Teilnehmer der unlängst gestoppten Hilfsflotte für den Gazastreifen sind für Vernehmungen nach Israel gebracht worden. Der Spanier Saif Abu Keshek und der Brasilianer Thiago Avila befänden sich in Israel und würden zur Befragung an die Strafverfolgungsbehörden übergeben. Das teilte das israelische Außenministerium am Samstag auf dem Onlinedienst X mit. Das spanische Außenministerium kritisierte das Vorgehen von Israels Behörden scharf und bezeichnete es als "illegal".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red