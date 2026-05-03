Hipp-Rückruf: Festnahme erfolgte im Bundesland Salzburg

Eisenstadt/Salzburg - Die Festnahme des Verdächtigen im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp am Samstag ist im Bundesland Salzburg erfolgt. Das erklärte die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag gegenüber der APA. Die Befragungen des 39-Jährigen liefen indes weiter. Im Laufe des Tages soll er in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt werden. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt stellte auch bereits einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Trump: USA ziehen mehr US-Soldaten aus Deutschland ab

Washington/Berlin - Die USA wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump ihre Truppenpräsenz in Deutschland über die bereits angekündigte Zahl hinaus herunterfahren. "Wir werden die Zahl noch deutlich stärker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5.000 US-Soldaten", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) in West Palm Beach. Am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium nach erneuten Drohungen von Trump den Abzug von rund 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet.

Menschenhandel und illegale Beschäftigung in Tiroler Hotel

Innsbruck/Landeck - Die Finanzpolizei hat bei einem Tiroler Hotel illegale Beschäftigung und mutmaßlichen Menschenhandel aufgedeckt. Auslöser war eine anonyme Anzeige über die unerlaubte Beschäftigung brasilianischer Staatsangehöriger in einem Betrieb im Bezirk Landeck. Es folgten mehrere Anzeigen und Geldstrafen für den Arbeitgeber in Höhe von rund 40.000 Euro. Außerdem wird wegen Verdachts auf Unterentlohnung ermittelt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit.

Drohnen über der Ukraine und Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht auf Sonntag gegenseitig mit Drohnen überzogen. Bereits am späten Abend wurde in Kiew Luftalarm ausgelöst. Die Flugabwehr trat in Aktion, über der ukrainischen Hauptstadt waren nach Medienberichten zahlreiche Explosionen zu hören. Ukrainischen Angaben zufolge kam bei russischen Angriffen ein Mensch in Cherson ums Leben. Die Ukraine griff indes den Ostseehafen Primorsk an, einen der wichtigsten russischen Ölexportterminals.

Heer erfreut über Personalzuwachs

Wien - Das Bundesheer freut sich über einen Personalzuwachs seit Jahresbeginn. Seit Jänner wurden rund 1.000 Personen aufgenommen, darunter über 870 Soldaten, der Rest im zivilen Bereich, hieß es. Weil dem nur rund 430 Abgänge gegenüberstehen, ergibt das einen deutlichen "Nettozuwachs" von über 500 Personen.

Israel fordert Bewohner im Südlibanon zu Evakuierungen auf

Beirut - Israels Armee hat am Sonntag neue Evakuierungsaufrufe für Ortschaften außerhalb des von ihr kontrollierten Gebietes im Süden des Libanon herausgegeben. Die Bewohner sollten ihre Häuser verlassen und sich mindestens einen Kilometer in offenes Gelände zurückziehen. Das Militär gehe gegen die Hisbollah vor, nachdem diese gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen habe, hieß es. Unterdessen sorgten Berichte über Plünderungen durch israelische Soldaten im Libanon für Aufsehen.

Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an

Washington - US-Präsident Donald Trump kündigt an, einen vom Iran übermittelten Plan für ein Ende des Kriegs prüfen zu wollen. Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass dieser Plan akzeptabel sein werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social am Samstag (Ortszeit). Der Iran habe "noch keinen ausreichend hohen Preis für das gezahlt (...), was er der Menschheit und der Welt in den letzten 47 Jahren angetan hat", begründete er seine Prognose.

Mann verletzte in Kärnten Partnerin und ging auf Polizei los

Klagenfurt - Ein 37-Jähriger ist Sonntagfrüh in Klagenfurt nach einem tätlichen Streit und einem Angriff auf Polizisten festgenommen worden. Zunächst eskalierte die Auseinandersetzung mit seiner 30-jährigen Partnerin, die dabei im Gesicht verletzt wurde und einen Notruf absetzte. Als die Polizei den Sachverhalt aufnehmen wollte, verhielt sich der 37-Jährige plötzlich aggressiv, ging schlagend auf die Polizisten los und versuchte, sie aus der Wohnung zu drängen.

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red