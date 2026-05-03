Trump: USA ziehen mehr US-Soldaten aus Deutschland ab

Washington/Berlin - Die USA wollen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump ihre Truppenpräsenz in Deutschland über die bereits angekündigte Zahl hinaus herunterfahren. "Wir werden die Zahl noch deutlich stärker reduzieren, und zwar um weit mehr als 5.000 US-Soldaten", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) in West Palm Beach. Am Vortag hatte das US-Verteidigungsministerium nach erneuten Drohungen von Trump den Abzug von rund 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet.

Hipp-Rückruf: Festnahme erfolgte im Bundesland Salzburg

Eisenstadt/Salzburg - Die Festnahme des Verdächtigen im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp am Samstag ist im Bundesland Salzburg erfolgt. Das erklärte die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag gegenüber der APA. Die Befragungen des 39-Jährigen liefen indes weiter. Im Laufe des Tages soll er in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt werden. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt stellte auch bereits einen Antrag auf Untersuchungshaft.

OPEC+ erhöht nach Austritt der Emirate Ölförderquote

London - Nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate hat die OPEC+ ihre Öl-Förderquote erhöht. Saudi-Arabien, Russland und die fünf übrigen Mitgliedstaaten der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Partner (OPEC+) fördern im Juni täglich 188.000 Barrel zusätzlich, wie die Organisation am Sonntag auf ihrer Website mitteilte.

Fünf Kinder bei Explosion an Lagerfeuer verletzt

St. Oswald - Fünf Jugendliche sind Samstagabend bei einer Explosion in St. Oswald (Bezirk Freistadt) verletzt worden. Die vier Mädchen und der Bursche im Alter von zehn bis 14 Jahren aus dem Bezirk Vöcklabruck saßen mit ihrer Jugendgruppe bei einem Lagerfeuer, als dieses um 20.00 Uhr plötzlich explodierte. Auslöser war ein Kriegsrelikt unter der Feuerstelle. Die Verletzten wurden ins Klinikum nach Linz gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

US-Außenminister kommende Woche in Rom und im Vatikan

Vatikanstadt/Washington - Nach der jüngsten Kritik von US-Präsident Donald Trump an Italien vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs sowie seines Schlagabtauschs mit Papst Leo XIV. wird US-Außenminister Marco Rubio offenbar in der kommenden Woche in Rom und im Vatikan erwartet. Der Katholik Rubio werde Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sowie Italiens Außenminister Antonio Tajani treffen, verlautete am Sonntag aus italienischen Regierungskreisen.

Gegenseitige Drohnenangriffe: Tote in Ukraine und Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine und in Russland sind bei gegenseitigen Drohnenangriffen mindestens vier Menschen getötet worden. Bei russischen Drohnenangriffen im Süden der Ukraine wurden laut Behördenangaben vom Sonntag drei Menschen getötet. Durch ukrainische Drohnen wurde in der Nähe von Moskau ein 77-jähriger Mann getötet, wie der Regionalgouverneur mitteilte. Zudem wurden laut Kiew in Russland wichtige Ölanlagen getroffen.

Israel fordert Bewohner im Südlibanon zu Evakuierungen auf

Beirut - Israels Armee hat am Sonntag neue Evakuierungsaufrufe für Ortschaften außerhalb des von ihr kontrollierten Gebietes im Süden des Libanon herausgegeben. Die Bewohner sollten ihre Häuser verlassen und sich mindestens einen Kilometer in offenes Gelände zurückziehen. Das Militär gehe gegen die Hisbollah vor, nachdem diese gegen das Waffenstillstandsabkommen verstoßen habe, hieß es. Unterdessen sorgten Berichte über Plünderungen durch israelische Soldaten im Libanon für Aufsehen.

Menschenhandel und illegale Beschäftigung in Tiroler Hotel

Innsbruck/Landeck - Die Finanzpolizei hat bei einem Tiroler Hotel illegale Beschäftigung und mutmaßlichen Menschenhandel aufgedeckt. Auslöser war eine anonyme Anzeige über die unerlaubte Beschäftigung brasilianischer Staatsangehöriger in einem Betrieb im Bezirk Landeck. Es folgten mehrere Anzeigen und Geldstrafen für den Arbeitgeber in Höhe von rund 40.000 Euro. Außerdem wird wegen Verdachts auf Unterentlohnung ermittelt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red