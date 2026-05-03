Ifo-Chef warnt wegen US-Zöllen vor Rezession

München - Der Präsident des deutschen Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt angesichts drohender neuer US-Zölle vor erheblichen Risiken für die deutsche Wirtschaft. Der Ökonom befürchtet ernsthafte Folgen, sollte die EU ihrerseits Zölle auf US-Produkte erheben. Fuest sagte der "Bild"-Zeitung: "Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession."

Fehlendes Deutsch laut Bildungsminister drängendstes Problem

Wien - Die fehlenden Deutschkenntnisse seien derzeit das drängendste Problem im österreichischen Bildungssystem, sagte Minister Christoph Wiederkehr (NEOS) in der "Pressestunde" am Sonntag auf jüngste Zahlen der Statistik Austria angesprochen, wonach ein Drittel der Schüler in den Deutschförderklassen auch nach einem Jahr nicht den Umstieg schaffen. Beginnen müsse man die Deutschförderung schon im Kindergarten, wo er gerne 30 anstatt 20 Stunden für Kinder mit Sprachdefiziten hätte.

Gegenseitige Drohnenangriffe: Tote in Ukraine und Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine und in Russland sind bei gegenseitigen Drohnenangriffen mindestens vier Menschen getötet worden. Bei russischen Drohnenangriffen im Süden der Ukraine wurden laut Behördenangaben vom Sonntag drei Menschen getötet. Durch ukrainische Drohnen wurde in der Nähe von Moskau ein 77-jähriger Mann getötet, wie der Regionalgouverneur mitteilte. Zudem wurden laut Kiew in Russland wichtige Ölanlagen getroffen.

OPEC+ erhöht nach Austritt der Emirate Ölförderquote

London - Nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate hat die OPEC+ ihre Öl-Förderquote erhöht. Saudi-Arabien, Russland und die fünf übrigen Mitgliedstaaten der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Partner (OPEC+) fördern im Juni täglich 188.000 Barrel zusätzlich, wie die Organisation am Sonntag auf ihrer Website mitteilte.

Papst will Rubio am Donnerstag im Vatikan empfangen

Vatikanstadt/Washington - Papst Leo XIV. will laut seinem Umfeld am kommenden Donnerstag (7. Mai) US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan empfangen. Rubio soll dabei auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zusammentreffen, hieß es am Sonntag. Beobachter werten das Treffen als diplomatisch bedeutsam, da der Papst im Vatikan üblicherweise nur Staats- und Regierungschefs empfängt. Das geplante Treffen erfolgt vor dem Hintergrund jüngster Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Papst.

Fünf Kinder bei Explosion an Lagerfeuer verletzt

St. Oswald - Fünf Jugendliche sind Samstagabend bei einer Explosion in St. Oswald (Bezirk Freistadt) verletzt worden. Die vier Mädchen und der Bursche im Alter von zehn bis 14 Jahren aus dem Bezirk Vöcklabruck saßen mit ihrer Jugendgruppe bei einem Lagerfeuer, als dieses um 20.00 Uhr plötzlich explodierte. Auslöser war ein Kriegsrelikt unter der Feuerstelle. Die Verletzten wurden ins Klinikum nach Linz gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Ermittlungserfolg gegen "Rip-Deal" - Festnahme

Vösendorf - Ermittlern der "Rip-Deal Unit Vienna" des Landeskriminalamts Wien ist ein weiterer Schlag gegen internationale IT- und Kryptowährungskriminalität gelungen. In Zusammenarbeit mit einer deutschen Sonderermittlungsgruppe sowie mit Europol und Eurojust konnte ein Tatverdächtiger einer Gruppe im Zusammenhang mit einem sogenannten Rip-Deal 2.0 ausgeforscht und festgenommen werden. Andere Mitglieder wurden bereits 2021 und 2025 festgenommen, hieß es am Sonntag seitens der Polizei.

Zustand und Verbleib von Buckelwal vollkommen unklar

Berlin - Der mehrfach an Ostsee-Küsten gestrandete Buckelwal wurde am Wochenende ins Meer gesetzt. Wo er sich aufhält, ist unklar: Der GPS-Sender liefere anders als geplant keine Ortsdaten, sagte Karin Walter-Mommert, eine Geldgeberin der privaten Initiative hinter dem Transport. Damit bliebe unbekannt, ob und in welche Richtung das Tier schwimmt.

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red