Teheran prüft US-Antwort auf 14-Punkte-Plan

Teheran/Washington - Der Iran erklärt, die USA hätten über den Vermittler Pakistan auf den 14-Punkte-Vorschlag Teherans geantwortet. Derzeit prüfe der Iran die US-Antwort, hieß es in staatlichen iranischen Medien. "Zum jetzigen Zeitpunkt finden keine Atomverhandlungen statt", wurde ein Sprecher des iranischen Außenministeriums außerdem von den Medien zitiert.

Gegenseitige Drohnenangriffe: Tote in Ukraine und Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine und in Russland sind bei gegenseitigen Drohnenangriffen mindestens vier Menschen getötet worden. Bei russischen Drohnenangriffen im Süden der Ukraine wurden laut Behördenangaben vom Sonntag drei Menschen getötet. Durch ukrainische Drohnen wurde in der Nähe von Moskau ein 77-jähriger Mann getötet, wie der Regionalgouverneur mitteilte. Zudem wurden laut Kiew in Russland wichtige Ölanlagen getroffen.

OPEC+ erhöht nach Austritt der Emirate Ölförderquote

London - Nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate hat die OPEC+ ihre Öl-Förderquote erhöht. Saudi-Arabien, Russland und die fünf übrigen Mitgliedstaaten der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Partner (OPEC+) fördern im Juni täglich 188.000 Barrel zusätzlich, wie die Organisation am Sonntag auf ihrer Website mitteilte.

Papst will Rubio am Donnerstag im Vatikan empfangen

Vatikanstadt/Washington - Papst Leo XIV. will laut seinem Umfeld am kommenden Donnerstag (7. Mai) US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan empfangen. Rubio soll dabei auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zusammentreffen, hieß es am Sonntag. Beobachter werten das Treffen als diplomatisch bedeutsam, da der Papst im Vatikan üblicherweise nur Staats- und Regierungschefs empfängt. Das geplante Treffen erfolgt vor dem Hintergrund jüngster Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Papst.

Fünf Kinder bei Explosion an Lagerfeuer verletzt

St. Oswald - Fünf Jugendliche sind Samstagabend bei einer Explosion in St. Oswald (Bezirk Freistadt) verletzt worden. Die vier Mädchen und der Bursche im Alter von zehn bis 14 Jahren aus dem Bezirk Vöcklabruck saßen mit ihrer Jugendgruppe bei einem Lagerfeuer, als dieses um 20.00 Uhr plötzlich explodierte. Auslöser war ein Kriegsrelikt unter der Feuerstelle. Die Verletzten wurden ins Klinikum nach Linz gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Israel fliegt neue Angriffe gegen Hisbollah

Beirut - Trotz der im Libanon geltenden Feuerpause hat Israel im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz erneut Ziele im Süden des Landes angegriffen. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei am Sonntag mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt. Ein Parlamentsabgeordneter der Hisbollah drohte unterdessen, die vom Iran finanzierte Miliz könne die im April begonnenen direkten Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel zum Scheitern bringen.

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red