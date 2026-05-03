Urteile im Wöginger-Prozess am Montag

Linz - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger (ÖVP) und zwei Finanzbeamte werden am Montag um 14 Uhr im Landesgericht Linz die Urteile verkündet. Es drohen Haftstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren. Für die Beamten steht ihr Amtsverlust im Raum, wenn die Strafhöhe entweder mindestens sechs Monate unbedingt oder ein Jahr bedingt beträgt. Den Dreien wird vorgeworfen, 2017 einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt zu haben.

Gegenseitige Drohnenangriffe: Tote in Ukraine und Russland

Moskau/Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine und in Russland sind bei gegenseitigen Drohnenangriffen mehrere Menschen getötet worden. Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine kamen laut Behördenangaben vom Sonntag drei Menschen ums Leben. Durch ukrainische Drohnen wurde in der Nähe von Moskau ein 77-jähriger Mann getötet, wie der Regionalgouverneur mitteilte. Zudem wurden laut Kiew in Russland wichtige Ölanlagen getroffen.

Teheran prüft US-Antwort auf 14-Punkte-Plan

Teheran/Washington - Nach Angaben des iranischen Außenministeriums haben die USA auf den jüngsten Vorschlag aus Teheran zur Beendigung des Krieges geantwortet. Man sei dabei, diese Antwort nun zu prüfen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai iranischen Medien zufolge. Baghai sagte laut Nachrichtenagentur Fars zudem, im iranischen 14-Punkte-Plan für ein Kriegsende sei kein nukleares Thema vorgesehen. Irans Atomprogramm ist seit Langem einer der zentralen Streitpunkte in den Spannungen mit den USA.

Europäisches Gipfeltreffen in Armenien hat begonnen

Jerewan (Eriwan)/Ottawa - Mit einem informellen Abendessen hat am Sonntag der Europa-Gipfel von fast 50 Staats- und Regierungschefs in der armenischen Hauptstadt Jerewan (Eriwan) begonnen. Mit dabei ist auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bei dem Treffen gehe es vor allem um die Stärkung der kollektiven Sicherheit und eine verbesserte Koordination mit allen Partnern, schrieb er auf Telegram zu Bildern seiner Landung.

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red