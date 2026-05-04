Trump: Werden Montagfrüh Schiffe in Hormuz-Straße befreien

Teheran/Washington - Die US-Marine will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ab Montagfrüh in der Straße von Hormuz festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus "geleiten". Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative "Projekt Freiheit" drohte Trump auf seiner Plattform Truth Social, dagegen mit Härte vorzugehen. Viele Details zum Ablauf der Initiative ließ Trump jedoch offen. Der Iran warnte die USA umgehend vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge.

Urteile im Wöginger-Prozess am Montag

Linz - Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger (ÖVP) und zwei Finanzbeamte werden am Montag um 14 Uhr im Landesgericht Linz die Urteile verkündet. Es drohen Haftstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren. Für die Beamten steht ihr Amtsverlust im Raum, wenn die Strafhöhe entweder mindestens sechs Monate unbedingt oder ein Jahr bedingt beträgt. Den Dreien wird vorgeworfen, 2017 einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt zu haben.

Großbritannien will sich an EU-Kredit für Ukraine beteiligen

London - Großbritannien will sich an dem 90 Milliarden Euro schweren Kredit der Europäischen Union für die Ukraine beteiligen. Premierminister Keir Starmer werde am Montag auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der armenischen Hauptstadt Eriwan entsprechende Gespräche zur Beteiligung an dem Kredit ankündigen, teilte sein Büro am Sonntagabend mit.

Ukrainische Drohne beschädigte Wohnhaus in Moskau

Moskau - Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am frühen Montagmorgen laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben.

Hantavirus: Drei Tote auf Kreuzfahrtschiff im Atlantik

Praia - Auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei Menschen mutmaßlich nach einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben. Weitere drei Personen seien infiziert, eine von ihnen werde in Südafrika intensivmedizinisch betreut, teilte die WHO am Sonntag in Genf auf der Plattform X mit. Zwei der Toten seien Niederländer, hieß es vom niederländischen Außenministerium.

Europäisches Gipfeltreffen in Armenien hat begonnen

Jerewan (Eriwan)/Ottawa - Mit einem informellen Abendessen hat am Sonntag der Europa-Gipfel von fast 50 Staats- und Regierungschefs in der armenischen Hauptstadt Jerewan (Eriwan) begonnen. Mit dabei ist auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Bei dem Treffen gehe es vor allem um die Stärkung der kollektiven Sicherheit und eine verbesserte Koordination mit allen Partnern, schrieb er auf Telegram zu Bildern seiner Landung.

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red