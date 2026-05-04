Trump: Werden Montagfrüh Schiffe in Hormuz-Straße befreien

Teheran/Washington - Die US-Marine will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ab Montagfrüh in der Straße von Hormuz festsitzende Schiffe aus der Meerenge heraus "geleiten". Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative "Projekt Freiheit" drohte Trump auf seiner Plattform Truth Social, dagegen mit Härte vorzugehen. Viele Details zum Ablauf der Initiative ließ Trump jedoch offen. Der Iran warnte die USA umgehend vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge.

Urteilsverkündung im Wöginger-Prozess

Linz - Nach 14 Prozesstagen inklusive einer Ehrenrunde über das Oberlandesgericht Linz, das eine anfangs ausgesprochene Diversion gekippt hat, stehen heute, Montag, die Urteile im "Postenschacher"-Prozess am Programm. ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamten drohen im Fall eines Schuldspruchs wegen Amtsmissbrauchs zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft, die Staatsanwaltschaft hat einen unbedingten Strafteil verlangt.

Rutte: Europäer haben Trumps Botschaft "gehört"

Washington/Teheran - Vor dem Hintergrund des angekündigten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte sich um Vermittlung zwischen den USA und den europäischen Partnern bemüht. Es habe auf US-Seite "eine gewisse Enttäuschung" über das Verhalten der Europäer im Iran-Krieg gegeben, sagte Rutte am Montag vor dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Jerewan. Die Europäer hätten die Botschaft von US-Präsident Donald Trump aber "gehört", sagte Rutte.

Großbritannien will sich an EU-Kredit für Ukraine beteiligen

London - Großbritannien will sich an dem 90 Milliarden Euro schweren Kredit der Europäischen Union für die Ukraine beteiligen. Premierminister Keir Starmer werde am Montag auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der armenischen Hauptstadt Eriwan entsprechende Gespräche zur Beteiligung an dem Kredit ankündigen, teilte sein Büro am Sonntagabend mit. London wolle mit der EU zusammenarbeiten, um die Ukraine mit wichtiger militärischer Ausrüstung zu unterstützen.

Hipp-Rückruf: Verdächtiger in Justizanstalt Eisenstadt

Eisenstadt - Der Verdächtige im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp ist nach seiner Festnahme am Samstag im Bundesland Salzburg in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht worden, hieß es am Montag aus der Landespolizeidirektion Burgenland. Dass es sich, wie die "Krone" berichtete, um einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma handelt, bestätigte Polizeisprecher Helmut Marban auf APA-Anfrage nicht. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen.

Ukrainische Drohne beschädigte Wohnhaus in Moskau

Moskau - Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am Montag in der Früh laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben.

Vater und Siebenjähriger erleiden in Kärnten Verbrennungen

Völkermarkt - Ein 45-jähriger Kärntner und sein siebenjähriger Sohn haben am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Garten Verbrennungen erlitten. Der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wollte einen Wurzelstock ausbrennen, die Flammen breiteten sich aber rasant aus, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Vater und Sohn mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Hantavirus: Drei Tote auf Kreuzfahrtschiff im Atlantik

Praia - Auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im Atlantik sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) drei Menschen mutmaßlich nach einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben. Weitere drei Personen seien infiziert, eine von ihnen werde in Südafrika intensivmedizinisch betreut, teilte die WHO am Sonntag in Genf auf der Plattform X mit. Zwei der Toten seien Niederländer, hieß es vom niederländischen Außenministerium.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red