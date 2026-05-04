Urteilsverkündung im Wöginger-Prozess

Linz - Nach 14 Prozesstagen inklusive einer Ehrenrunde über das Oberlandesgericht Linz, das eine anfangs ausgesprochene Diversion gekippt hat, stehen heute, Montag, die Urteile im "Postenschacher"-Prozess am Programm. ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamten drohen im Fall eines Schuldspruchs wegen Amtsmissbrauchs zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft, die Staatsanwaltschaft hat einen unbedingten Strafteil verlangt.

Arbeitslosigkeit im April gestiegen - Über 398.300 ohne Job

Wien - Die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt bleibt weiterhin angespannt. Ende April waren 398.342 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 1,5 Prozent beziehungsweise 5.711 Menschen gegenüber dem Vorjahresmonat. Die nationale Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. Der Zuwachs betrifft laut AMS-Daten im April ausschließlich Frauen.

Ukrainische Drohne beschädigte Wohnhaus in Moskau

Moskau - Wenige Tage vor der traditionellen Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ist eine ukrainische Drohne nahe dem Zentrum der russischen Hauptstadt in ein Wohnhaus eingeschlagen. Das schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin Montag früh laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS auf der Plattform Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben. Bei einem russischen Raketenangriff auf die nordostukrainische Region Charkiw wurden nach Angaben der örtlichen Behörden drei Menschen getötet.

Iran warnt USA vor Einsatz in Straße von Hormuz

Dubai/Doha - Das iranische Militär hat die US-Streitkräfte vor dem angekündigten Einsatz in der Seestraße von Hormuz am Persischen Golf gewarnt. Das Zentralkommando der iranischen Streitkräfte erklärte am Montag, man werde auf jede Bedrohung entschieden reagieren. Handelsschiffe und Öltanker sollten jegliche Bewegung ohne Koordination mit dem iranischen Militär unterlassen.

Trumps Drohungen überschatten Europagipfel in Armenien

Washington/Teheran - Im Schatten jüngster feindseliger Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump sind die Spitzen von 40 europäischen Staaten am Montag in Armenien zu Beratungen zusammengekommen. Der angekündigte Abzug von US-Truppen aus Deutschland zeige, dass der europäische Pfeiler in der NATO gestärkt werden müsse, sagte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Jerewan. NATO-Generalsekretär Mark Rutte versuchte die Wogen zu glätten.

Großbritannien will sich an EU-Kredit für Ukraine beteiligen

London - Großbritannien will sich an dem 90 Milliarden Euro schweren Kredit der Europäischen Union für die Ukraine beteiligen. Premierminister Keir Starmer werde am Montag auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der armenischen Hauptstadt Eriwan entsprechende Gespräche zur Beteiligung an dem Kredit ankündigen, teilte sein Büro am Sonntagabend mit. London wolle mit der EU zusammenarbeiten, um die Ukraine mit wichtiger militärischer Ausrüstung zu unterstützen.

Simon Kravagna übernimmt "Wiener Zeitung"-Geschäftsführung

Wien - Simon Kravagna wird neuer Geschäftsführer der republikseigenen "Wiener Zeitung". Der 54-Jährige folgt auf Martin Fleischhacker, der Anfang des Jahres seinen Rückzug von der "WZ"-Spitze bekanntgegeben hat. Mit der Ernennung des Nachfolgers folge Medienminister Andras Babler (SPÖ) der Empfehlung der Findungskommission, die Kravagna als "im höchsten Ausmaß geeignet" befunden habe, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Drei russische Diplomaten aus Österreich ausgewiesen

Wien - Drei russische Diplomaten sind wegen Spionage aus Österreich ausgewiesen worden und haben das Land bereits verlassen. Das Außenministerium bestätigte am Montag einen Bericht der ORF-"Zeit im Bild" vom Sonntagabend. "Spionage ist ein Sicherheitsproblem für Österreich. Wir haben in dieser Regierung einen Kurswechsel vollzogen und gehen konsequent dagegen vor", wurde Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in der Mitteilung zitiert.

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red