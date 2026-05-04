Wöginger-Prozess - Rücktritt nach Verurteilung

Linz - ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist am Montag im "Postenschacher"-Prozess in Linz wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen worden und unmittelbar darauf als Klubchef zurückgetreten. Abgeordneter bleibt er aber, seine Nachfolge an der Fraktionsspitze soll rasch geregelt werden: Laut APA-Informationen trat Montagabend der Bundesparteivorstand zu Beratungen zusammen, Dienstagfrüh soll es bereits eine Klubsitzung mit einer möglichen Entscheidung geben.

US-Zerstörer trotz Iran-Blockade im Persischen Golf

Dubai/Doha - Das US-Militär ist nach eigenen Angaben mit zwei Lenkwaffenzerstörern in den Persischen Golf eingefahren, um die iranische Blockade der Straße von Hormuz zu brechen. Zudem hätten zwei unter US-Flagge fahrende Handelsschiffe die Meerenge passiert, teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) am Montag mit. "Die amerikanischen Streitkräfte unterstützen aktiv die Bemühungen, die Durchfahrt für die Handelsschifffahrt wiederherzustellen", hieß es in der Mitteilung.

Pkw rast in Leipzig in Menschenmenge: Zwei Tote

Leipzig - Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt im deutschen Bundesland Sachsen sind am Montagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) gab es zudem mehrere Verletzte, als der mutmaßliche Täter aus zunächst unbekannten Gründen sein Fahrzeug in eine Fußgängerzone steuerte. Zwei Personen sollen demnach schwer verletzt sein. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen.

Chemie-Austritt: Salzburger Hauptbahnhof wieder offen

Salzburg - Am Hauptbahnhof Salzburg ist am Montagnachmittag aus einem Güterwaggon die Chemikalie Natriummethylat ausgetreten. Waren zunächst nur einzelne Gleise und Bahnsteige gesperrt, musste gegen 17.30 Uhr der komplette Bahnhof geräumt werden. Der Einsatz wurde dadurch erschwert, dass die Chemikalie nicht mit Wasser in Berührung kommen darf. Züge warteten die Sperre ab, kurz vor 19.00 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden. Informationen über Verletzte lagen nicht vor.

Trumps Drohungen überschatten Europagipfel in Armenien

EU-weit/Brüssel - Im Schatten jüngster feindseliger Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump sind die Spitzen von 40 europäischen Staaten am Montag in Armenien zu Beratungen zusammengekommen. Der angekündigte Abzug von US-Truppen aus Deutschland zeige, dass der europäische Pfeiler in der NATO gestärkt werden müsse, sagte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Jerewan. NATO-Generalsekretär Mark Rutte versuchte die Wogen zu glätten.

Verfassungsschutzbericht zeigt Anstieg an Vorfällen

Wien - Der Verfassungsschutzbericht für 2025 zeigt einen Anstieg an Vorfällen in fast allen wichtigen Bereichen. So gab es beispielsweise beim Rechtsextremismus rund 34 Prozent und beim islamistischen Extremismus und Terrorismus 42 Prozent mehr Tathandlungen. Lediglich beim Linksextremismus gab es einen Abfall von 36 Prozent. Das Internet spielt u. a. bei der Rekrutierung und Vernetzung eine große Rolle, hieß es bei der Präsentation. Treiber sind außerdem internationale Konflikte.

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red