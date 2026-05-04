Gödl soll ÖVP-Klub von Wöginger übernehmen

Linz - Nach dem Rücktritt von August Wöginger als Klubobmann der ÖVP soll der steirische Abgeordnete Ernst Gödl diese Position von ihm übernehmen. Wie die APA aus Parteikreisen erfuhr, soll der 54-jährige Landwirt und Jurist Dienstagfrüh in einer Klubsitzung Parlament gewählt und danach der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zuvor war Wöginger als Klubchef zurückgetreten. Er war im "Postenschacher"-Prozess in Linz wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen worden.

Trump droht Iran bei Angriff auf US-Schiffe mit Vernichtung

Dubai/Doha - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran für den Fall von Angriffen auf US-Schiffe mit Vernichtung gedroht. Der Iran werde "von der Erde gefegt", sollte er Schiffe angreifen, die im Rahmen der neuen US-Initiative zur Öffnung der Straße von Hormuz im Einsatz seien, zitierte der Sender Fox News Trump nach einem Interview. Trump sagte demnach auch, dass die USA militärisch gut aufgestellt seien: Das US-Militär verfüge über mehr Waffen und Munition besserer Qualität als zuvor.

Pkw rast in Leipzig in Menschenmenge: Zwei Tote

Leipzig - Schreckliche Szenen in der Leipziger Innenstadt: Bei einer mutmaßlichen Amokfahrt sind zwei Menschen getötet worden, drei Menschen wurden schwer verletzt. Es gebe viele weitere Verletzte, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte, bei dem festgenommenen Fahrer handle es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Einzeltäter, einen Amoktäter. Er sei 33 Jahre alt und deutscher Staatsbürger.

Russland und Ukraine verkünden zweitägige Waffenruhe

Moskau - Russland hat im Krieg gegen die Ukraine eine zweitägige Waffenruhe um den Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai angeordnet. Diese gelte auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin am 8. und 9. Mai, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Moskau zähle darauf, dass die ukrainische Seite dem Beispiel folge. Kurz nach der russischen Erklärung kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ebenfalls eine Waffenruhe an.

Schüler starten mit Deutsch-Klausuren in Zentralmatura

Wien/Österreich-weit - Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch beginnt am Dienstag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison steht damit gleich jenes Fach auf dem Programm, in dem an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) die meisten Kandidatinnen und Kandidaten maturieren. Es ist auch der einzige Prüfungsgegenstand, in dem alle die gleichen Maturaaufgaben bekommen. Insgesamt wurden 41.400 Aufgabenhefte ausgeliefert.

Armenien und EU wollen bei Gipfel Beziehungen vertiefen

EU-weit/Brüssel/Jerewan (Eriwan) - In Jerewan kommen am Dienstag Spitzenvertreter Armeniens und der EU zusammen, um über die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Kaukasusland zu beraten (7.00 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass beide Seiten eine Intensivierung der Zusammenarbeit in mehreren Bereichen verkünden, darunter Sicherheit und Verteidigung sowie die weitere Vernetzung in Bereichen wie Energie, Verkehr und Digitales.

Chemie-Austritt: Salzburger Hauptbahnhof wieder offen

Salzburg - Am Hauptbahnhof Salzburg ist am Montagnachmittag aus einem Güterwaggon die Chemikalie Natriummethylat ausgetreten. Waren zunächst nur einzelne Gleise und Bahnsteige gesperrt, musste gegen 17.30 Uhr der komplette Bahnhof geräumt werden. Der Einsatz wurde dadurch erschwert, dass die Chemikalie nicht mit Wasser in Berührung kommen darf. Züge warteten die Sperre ab, kurz vor 19.00 Uhr konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden. Informationen über Verletzte lagen nicht vor.

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red