Gödl mit 100 Prozent zum neuen Klubobmann der ÖVP

Wien - Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP ist reibungslos verlaufen. Bei einer Versammlung der Fraktion wurde der steirische Langzeit-Abgeordnete Ernst Gödl einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. Ein entsprechendes Votum hatte sich schon in der Früh abgezeichnet, als er beim gemeinsamen Eintreffen mit Vorgänger August Wöginger mit lange anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Die beiden flankierten als Zeichen der Einheit Parteichef Christian Stocker.

Hipp-Rückruf: Entscheidung über U-Haft für Verdächtigen

Eisenstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp fällt am Dienstag die Entscheidung darüber, ob über den am Samstag im Bundesland Salzburg Festgenommenen Untersuchungshaft verhängt wird. Der 39-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. Sein Anwalt erklärte in Medien, dass an dessen Wohnadresse gefundenes Rattengift für seine Landwirtschaft in der Slowakei gedacht sei. Die Polizei äußerte sich dazu auf APA-Anfrage nicht.

Tote bei russischem Angriff auf die Zentralukraine

Poltawa/Moskau - Bei einem russischen Drohnen- und Raketenangriff in der zentralukrainischen Region Poltawa sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. 31 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Witalij Djakywnitsch, am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Direkte Treffer und herabfallende Trümmerteile abgefangener Geschosse seien an zwei Orten gemeldet worden.

Drei Jugendliche in Venedig in Kanal gestürzt, einer tot

Venedig - Ein 20-jähriger Jugendlicher ist in Venedig ertrunken, nachdem er gemeinsam mit zwei Gleichaltrigen in einen Kanal im Stadtteil San Polo gefallen ist. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstag, die Rettungskräfte wurden gegen 5.30 Uhr alarmiert, wie Medien berichteten. Zwei der Jugendlichen konnten von einem vorbeifahrenden Boot gerettet werden. Der dritte Mann tauchte aus bisher ungeklärten Gründen nicht wieder auf.

Schüler starten mit Deutsch-Klausuren in Zentralmatura

Wien/Österreich-weit - Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch beginnt am Dienstag die heurige Zentralmatura. Zum Auftakt der Reifeprüfungssaison steht damit gleich jenes Fach auf dem Programm, in dem an AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) die meisten Kandidatinnen und Kandidaten maturieren. Es ist auch der einzige Prüfungsgegenstand, in dem alle die gleichen Maturaaufgaben bekommen. Insgesamt wurden 41.400 Aufgabenhefte ausgeliefert.

Hohe Spritpreise bremsen laut Umfrage Autonutzung

Wien - Die hohen Spritpreise infolge des Krieges im Nahen Osten zeigen erste Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten in Österreich. 39 Prozent der befragten Autofahrerinnen und Autofahrer nutzen ihr Fahrzeug aktuell seltener als noch vor einiger Zeit, zeigt eine Innofact-Umfrage im Auftrag von AutoScout24. 30 Prozent vermeiden unnötige Fahrten und versuchen, Wege effizienter zu bündeln und besser zu planen. Die Mehrheit (61 Prozent) will ihre Mobilität derzeit aber nicht verändern.

Passagiere sitzen wegen Hantavirus noch auf Kreuzfahrtschiff

Praia - Nach einem möglichen Ausbruch des Hantavirus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff können die Passagiere nicht wie geplant auf Kap Verde von Bord gehen. Es gebe keinen gesicherten Zielort, eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln werde geprüft, teilte der Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions mit. Für drei Personen sei eine medizinische Evakuierung über Kap Verde geplant. Aktuell liegt das Schiff vor der Inselgruppe vor der Westküste Afrikas vor dem Hafen von Praia.

Großfeuer in L. A. aus Hass gegen Reiche gelegt?

Los Angeles - Der mutmaßliche Brandstifter der verheerenden Feuer in einem Nobelvorort von Los Angeles im vergangenen Jahr hegte der US-Bundesstaatsanwaltschaft zufolge einen Groll gegen Reiche. Zwei Wochen vor der Tat in Pacific Palisades seien im Internetsuchverlauf des Angeklagten Anfragen wie "lasst uns alle Milliardäre stürzen" aufgetaucht, heißt es in Gerichtsunterlagen. Der Angeklagte Jonathan R. kommt ab 8. Juni vor Gericht. Bei den Bränden kamen zwölf Menschen ums Leben.

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red