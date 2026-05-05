Gödl mit 100 Prozent zum neuen Klubobmann der ÖVP

Wien - Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP ist reibungslos verlaufen. Bei einer Versammlung der Fraktion wurde der steirische Langzeit-Abgeordnete Ernst Gödl Dienstag Vormittag einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. Ein entsprechendes Votum hatte sich schon in der Früh abgezeichnet, als er beim gemeinsamen Eintreffen mit Vorgänger August Wöginger mit lange anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Die beiden flankierten als Zeichen der Einheit Parteichef Christian Stocker.

Hipp-Rückruf: Verdächtiger in U-Haft

Eisenstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp ist am Dienstag U-Haft über den am Samstag im Bundesland Salzburg Festgenommenen verhängt worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der APA mit. Der 39-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. Sein Anwalt erklärte in Medien, dass an dessen Wohnadresse gefundenes Rattengift für seine Landwirtschaft in der Slowakei gedacht sei. Die Polizei äußerte sich dazu auf APA-Anfrage nicht.

Mehrere hundert Polizisten täglich beim ESC im Einsatz

Wien - Wenn am kommenden Sonntag die Song-Contest-Woche eröffnet wird, startet auch ein sieben Tage dauernder Großeinsatz für die Wiener Polizei. Täglich werden mehrere hundert Beamte im Einsatz sein, sagte Landesvizepolizeipräsident Dieter Csefan am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Platzverbote sind in Vorbereitung und werden wohl zumindest an den Veranstaltungstagen in Kraft sein. Protestaktionen erwartet die Exekutive hauptsächlich von Pro-Palästina-Aktivisten.

Gedenken an Mauthausen-Befreiung vor 81 Jahren

Wien - Anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen am 5. Mai 1945 hat Bundespräsident Alexander van der Bellen am Dienstag der Opfer gedacht, an die danach gezogenen Konsequenzen erinnert und zu deren Bewahrung aufgerufen. Auch SPÖ-Obmann und Vizekanzler Andreas Babler rief zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus auf und bekräftigte den vollen Einsatz für Demokratie, Freiheit und Frieden.

Viele offene Fragen nach Amokfahrt in Leipzig

Leipzig - Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und drei Schwerverletzten soll der Fahrer des Autos am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 33-jährige deutsche Staatsbürger war am Montagabend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Unklar ist weiterhin, in welchem Zustand sich die Schwerverletzten befinden.

Tote bei russischem Angriff auf die Zentralukraine

Poltawa/Moskau - Bei einem russischen Drohnen- und Raketenangriff in der zentralukrainischen Region Poltawa sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. 31 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Witalij Djakywnitsch, am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Direkte Treffer und herabfallende Trümmerteile abgefangener Geschosse seien an zwei Orten gemeldet worden.

Armenien und EU vertiefen Zusammenarbeit

EU-weit/Brüssel/Jerewan (Eriwan) - Die EU und Armenien haben die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit in mehreren Bereichen vereinbart. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan unterzeichneten am Dienstag in Jerewan mehrere Abkommen, darunter eine Partnerschaft für die Vernetzung in den Bereichen Transport, Energie und Digitales. Brüssel sagte Eriwan zudem weitere Unterstützung beim Schutz der bevorstehenden Parlamentswahl zu.

Drei junge Männer in Venedig in Kanal gestürzt, einer tot

Venedig - Ein 20-jähriger Mann ist in Venedig ertrunken, nachdem er gemeinsam mit zwei Gleichaltrigen in einen Kanal im Stadtteil San Polo gefallen ist. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstag, die Rettungskräfte wurden gegen 5.30 Uhr alarmiert, wie Medien berichteten. Zwei der Männer konnten von einem vorbeifahrenden Boot gerettet werden. Der dritte Mann tauchte aus bisher ungeklärten Gründen nicht wieder auf.

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red