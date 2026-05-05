Gödl mit 100 Prozent zum neuen Klubobmann der ÖVP

Wien - Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP ist reibungslos verlaufen. Bei einer Versammlung der Fraktion wurde der steirische Langzeit-Abgeordnete Ernst Gödl Dienstag Vormittag einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. Ein entsprechendes Votum hatte sich schon in der Früh abgezeichnet, als er beim gemeinsamen Eintreffen mit Vorgänger August Wöginger mit lange anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Die beiden flankierten als Zeichen der Einheit Parteichef Christian Stocker.

Hipp-Rückruf: Verdächtiger in U-Haft

Eisenstadt - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den deutschen Babykosthersteller Hipp ist am Dienstag U-Haft über den am Samstag im Bundesland Salzburg Festgenommenen verhängt worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber der APA mit. Der 39-Jährige bestreitet alle Vorwürfe. Sein Anwalt erklärte in Medien, dass an dessen Wohnadresse gefundenes Rattengift für seine Landwirtschaft in der Slowakei gedacht sei. Die Polizei äußerte sich dazu auf APA-Anfrage nicht.

EU genehmigt österreichische Beihilfen für Strompreise

Brüssel - Österreich darf energieintensiven Unternehmen Förderungen für höhere Strompreise auszahlen, die diese wegen Emissionskosten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) haben. Die Europäische Kommission hat im Rahmen der EU-Beihilfevorschriften entsprechende österreichische und spanische Regelungen am Dienstag in Brüssel genehmigt. Ziel ist es, Unternehmensverlagerungen in Länder außerhalb der EU mit weniger ambitionierter Klimapolitik zu verringern.

Selenskyj wirft Russland rund um Waffenruhe "Zynismus" vor

Poltawa/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland "Zynismus" wegen tödlicher Angriffe vorgeworfen, während Moskau gleichzeitig eine Waffenruhe rund um seine Siegesparade am 9. Mai fordert. Es sei "blanker Zynismus, eine Waffenruhe zu fordern, um Propaganda-Feierlichkeiten abzuhalten, während man im Vorfeld jeden einzelnen Tag solche Raketen- und Drohnenangriffe ausführt", erklärte Selenskyj am Dienstag als Reaktion auf neue russische Angriffe mit mehreren Toten.

Hantavirus auf Schiff wohl von Mensch zu Mensch übertragen

Praia - Bei den Hantavirus-Fällen bei einer Atlantik-Kreuzfahrt geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Infektionen von Mensch zu Mensch aus. Das sagte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Genf. Das Hantavirus wird üblicherweise durch Ausscheidungen von Nagetieren übertragen. Doch bei dem Anden-Typ des Virus, der in diesem Fall vermutet wird, seien auch Infektionen zwischen Menschen bei engem Kontakt möglich, erklärte die Epidemiologin.

Gedenken an Mauthausen-Befreiung vor 81 Jahren

Wien - Anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen am 5. Mai 1945 hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag der Opfer gedacht, an die danach gezogenen Konsequenzen erinnert und zu deren Bewahrung aufgerufen. Bei einer Gedenkveranstaltung am Vormittag im Parlament, der auch Van der Bellen beiwohnte, mahnte der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP): "Wir dürfen nicht schweigen, wir dürfen keinen Schlussstrich ziehen."

Mehrere hundert Polizisten täglich beim ESC im Einsatz

Wien - Wenn am kommenden Sonntag die Song-Contest-Woche eröffnet wird, startet auch ein sieben Tage dauernder Großeinsatz für die Wiener Polizei. Täglich werden mehrere hundert Beamte im Einsatz sein, sagte Landesvizepolizeipräsident Dieter Csefan am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Platzverbote sind in Vorbereitung und werden wohl zumindest an den Veranstaltungstagen in Kraft sein. Protestaktionen erwartet die Exekutive hauptsächlich von Pro-Palästina-Aktivisten.

Asbestskandal in Ungarn wegen Schotter aus dem Burgenland

Budapest/Sopron - Der Asbest-Skandal in Ungarn breitet sich laut Medienberichten weiter aus. Befürchtungen zufolge könnten immer mehr Gemeinden im Westen des österreichischen Nachbarlands wegen kontaminierten Schotters aus dem Burgenland betroffen sein, sagte Andr�s Nem�ny, Bürgermeister von Szombathely, laut dem Onlineportal "Kontroll.hu". Außer Szombathely werden Sopron, Köszeg sowie weitere bis zu 30 Ortschaften genannt, die alle Schotter in Wohnsiedlungen und im Straßenbau verwendeten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red