Iran und USA drohen einander mit Wiederaufnahme der Kämpfe

Teheran/Islamabad - Nach dem Beginn des US-Militäreinsatzes zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz haben der Iran und die USA einander mit Drohungen überzogen. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Qalibaf erklärte, die Armee seines Landes habe mit den Angriffen "noch nicht einmal begonnen". US-Verteidigungsminister Pete Hegseth warnte den vor der "vernichtenden Feuerkraft der USA", sollte er weitere Schiffe attackieren. Die VAE meldeten indes Beschuss aus dem Iran.

Trump nennt Iran-Krieg "kleines Scharmützel"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Iran-Krieg als "kleines militärisches Scharmützel" bezeichnet. "Ich nenne es ein Scharmützel, weil der Iran keine Chance hat. Die hatten sie nie", sagte er bei einer Veranstaltung zur körperlichen Fitness von Kindern und Jugendlichen im Weißen Haus. Zugleich forderte er die Führung in Teheran auf, klug vorzugehen. Trump sagte über den Iran weiter: "Sie sollten das Vernünftige tun, denn wir wollen nicht dort einmarschieren und Menschen töten."

Gödl mit 100 Prozent zum neuen Klubobmann der ÖVP

Wien - Der Wechsel an der Klubspitze der ÖVP ist reibungslos verlaufen. Bei einer Versammlung der Fraktion wurde der steirische Langzeit-Abgeordnete Ernst Gödl Dienstag Vormittag einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt. Ein entsprechendes Votum hatte sich schon in der Früh abgezeichnet, als er beim gemeinsamen Eintreffen mit Vorgänger August Wöginger mit lange anhaltendem Beifall begrüßt wurde. Die beiden flankierten als Zeichen der Einheit Parteichef Christian Stocker.

Bauern melden erste Schäden wegen Dürre

Wien/Linz - Die Rekord-Trockenheit im März und April in weiten Teilen Österreichs sorgt in der Landwirtschaft für Nervosität. Bäuerinnen und Bauern verzeichnen erste Schäden. "Es wird Ausfälle geben, vor allem bei Wintergetreide, Mais, Soja, aber auch im Grünland", sagte Landwirtschaftskammer-Österreich-Präsident Josef Moosbrugger zur APA. Ohne "ordentlichen Regen" in den nächsten zwei Wochen werde es "deutliche Ertragseinbußen geben".

Amokverdächtiger von Leipzig muss vorerst in Psychiatrie

Leipzig - Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und mehreren Verletzten hat ein Richter die Unterbringung des Verdächtigen in einer Psychiatrie angeordnet. Es gebe "dringende Gründe" für eine "zumindest erheblich verminderte Schuldfähigkeit" des Mannes, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Abend mitteilte. Der 33-jährige deutsche Staatsbürger war am Montagabend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Sechs Menschen im Alter von 21 bis 87 Jahren wurden verletzt.

Viele Tote und Verletzte durch russische Bomben in Ukraine

Poltawa/Moskau - Kurz vor einer von der Ukraine angekündigten Waffenruhe sind in der Großstadt Saporischschja infolge russischer Bombenangriffe mindestens zwölf Menschen getötet worden. Über ein Dutzend weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der südostukrainischen Region Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mitteilte. Bilder zeigten schwere Schäden an Gebäuden und Rauchwolken. Die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft nur etwa 20 Kilometer südlich der Stadt.

Getötete Studentin in Tirol: Anklage gegen Tatverdächtigen

Innsbruck - Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Tiroler Geschichte könnte eventuell doch noch vor einer Lösung stehen: Im Fall einer 2005 in Innsbruck erstochenen 19-jährigen niederösterreichischen Studentin brachte die Staatsanwaltschaft Innsbruck Anklage wegen Mordes gegen einen in Australien lebenden 42-jährigen Österreicher ein. Der Mann war bereits Ende Dezember 2013 ins Visier geraten und festgenommen, dann im Februar 2014 jedoch aus der U-Haft entlassen worden.

Deutschmatura zu Menschenrecht, Witz und Sensitivity Reading

Wien/Österreich-weit - Mit den fünfstündigen Klausuren in Deutsch hat am Dienstag an den Gymnasien und Berufsbildenden höheren Schulen (BHS) die heurige Zentralmatura gestartet. Es ist das einzige Fach, in dem alle Maturantinnen und Maturanten dieselben Aufgaben lösen, insgesamt wurden diesmal 41.400 Aufgabenhefte ausgeliefert. Zur Wahl standen Aufgaben zu Themen wie Kunst und Menschenrechte, Wissenschaft mit Humor oder Sensitivity Reading.

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red