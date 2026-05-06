13-Jähriger erschießt zwei Menschen an Schule in Brasilien

Rio de Janeiro - Ein 13-Jähriger hat an einer Schule im Nordwesten Brasiliens zwei Menschen erschossen und zwei weitere Menschen verletzt. Der Bub, der die Schule besucht, wurde nach seinem Angriff auf die Mittelschule Instituto S�o Jos� in Rio Branco im nordwestlichen Bundesstaat Acre festgenommen, wie die örtlichen Behörden am Dienstag (Ortszeit) mitteilten. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich demnach um Mitarbeiter der Schule.

Trump: US-Einsatz in Straße von Hormuz wird ausgesetzt

Washington/Teheran - Präsident Donald Trump will den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz "für kurze Zeit" aussetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen zwischen Washington und Teheran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Es habe dafür "große Fortschritte" gegeben, schrieb er. Iranische Häfen bleiben weiter blockiert.

Kreuzfahrtschiff mit Hantavirus darf nach Spanien

Madrid - Spanien hat dem von Hantavirus-Fällen betroffenen Kreuzfahrtschiff "Hondius" das Anlaufen eines Hafens auf den Kanarischen Inseln erlaubt. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation und der EU gemäß internationalem Recht und humanitären Prinzipien getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Dienstagabend mit. Das Schiff mit knapp 150 Menschen an Bord war vom Süden Argentiniens aufgebrochen und ankert derzeit vor Kap Verde.

Zeit von Selenskyjs Waffenruhe in der Ukraine läuft

Poltawa/Moskau - Im Ukraine-Krieg läuft die Zeit einer von Präsident Wolodymyr Selenskyj einseitig ausgerufenen Waffenruhe. Der ukrainische Staatschef hatte den Beginn auf 0.00 Uhr Ortszeit am Mittwoch (Dienstag 23.00 Uhr MESZ) festgesetzt. Dabei war nicht sofort klar, ob Luftangriffe und Kämpfe am Boden tatsächlich eingestellt werden konnten. Russische Luftangriffe bedrohten nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe nur einige frontnahe Landkreise. Zuvor gab es bei Angriffen viele Tote.

Weitere Ermittler in Pilnacek-U-Ausschuss am Wort

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich ab Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler. Als letzte Auskunftsperson wird am zweiten Tag dann auch die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs erscheinen. Fraglich ist allerdings, wie ergiebig ihre Befragung wird, hat sie doch den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Den Auftakt macht ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt.

Amokverdächtiger von Leipzig muss vorerst in Psychiatrie

Leipzig - Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Todesopfern und mehreren Verletzten hat ein Richter die Unterbringung des Verdächtigen in einer Psychiatrie angeordnet. Es gebe "dringende Gründe" für eine "zumindest erheblich verminderte Schuldfähigkeit" des Mannes, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Abend mitteilte. Der 33-jährige deutsche Staatsbürger war am Montagabend unmittelbar nach der Tat festgenommen worden. Sechs Menschen im Alter von 21 bis 87 Jahren wurden verletzt.

EU genehmigt österreichische Beihilfen für Strompreise

Brüssel - Österreich darf energieintensiven Unternehmen Förderungen für höhere Strompreise auszahlen, die diese wegen Emissionskosten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS) haben. Die Europäische Kommission hat im Rahmen der EU-Beihilfevorschriften entsprechende österreichische und spanische Regelungen am Dienstag in Brüssel genehmigt. Ziel ist es, Unternehmensverlagerungen in Länder außerhalb der EU mit weniger ambitionierter Klimapolitik zu verringern.

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red