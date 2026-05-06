USA und Iran kurz vor Absichtserklärung zu Kriegsende

Peking/Teheran - Die US-Regierung steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einer Einigung mit dem Iran über eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges. Das eine Seite umfassende Dokument solle zudem den Rahmen für detailliertere Atomverhandlungen abstecken, berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter. Der Bericht kann zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Zuvor hatte Teheran auf eine umfassende diplomatische Einigung gepocht.

Drei Viertel wähnen Österreich auf dem falschen Weg

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher sehen großteils ihr Land auf dem falschen Weg. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes IPSOS hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach gaben 74 Prozent der 800 im April repräsentativ Befragten über 18 an, dass sie eine falsche Entwicklung sehen, nur 26 Prozent werten den Weg positiv. Noch schlechter wird die wirtschaftliche Lage bewertet: 85 Prozent sehen die Situation "sehr schlecht" oder "eher schlecht".

Trockenheit in Kärnten so extrem "noch nie erlebt"

Maria Saal - Die anhaltende Trockenheit hat in Kärnten dramatische Auswirkungen. Im April wurde regional ein Niederschlagsdefizit von bis zu 85 Prozent verzeichnet, hieß es am Mittwoch von Vertretern der Landwirtschaftskammer Kärnten bei einer Pressekonferenz. Würden in den kommenden zehn Tagen keine starken Regenfälle - bis zu 50 Liter pro Quadratmeter - fallen, geht man bereits jetzt von einem Ernteausfall von 20 bis 70 Prozent aus.

Weitere Ermittler in Pilnacek-U-Ausschuss am Wort

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich am Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler. Den Auftakt machte in der Früh ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt, am Nachmittag folgt ein Chefermittler als Auskunftsperson. Im Zentrum standen einmal mehr die Fragen nach der Sicherstellung des Mobiltelefons von Pilnacek durch Polizeibeamte.

Kreuzfahrtschiff mit Hantavirus darf nach Spanien

Madrid - Spanien hat dem von Hantavirus-Fällen betroffenen Kreuzfahrtschiff "Hondius" das Anlaufen eines Hafens auf den Kanarischen Inseln erlaubt. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation und der EU gemäß internationalem Recht und humanitären Prinzipien getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Dienstagabend mit. Das Schiff mit knapp 150 Menschen an Bord war vom Süden Argentiniens aufgebrochen und ankert derzeit vor Kap Verde.

Bankomat in Oberösterreich gesprengt

Neustift im Mühlkreis - Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in Neustift im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) einen Bankomaten gesprengt. Anrainer meldeten um 3.30 Uhr der Polizei, dass sie einen lauten Knall gehört hätten, bestätigte die Landespolizeidirektion am Vormittag einen Bericht von "LifeRadio". Eine Großfahndung nach den flüchtigen Tätern oder dem Täter war noch am Laufen. Der Bereich um die Bankfiliale im Ortszentrum wurde großräumig abgesperrt.

Polizisten in Portugal unter Folterverdacht

Lissabon - In Portugal sind etliche Polizeibeamte wegen des Verdachts festgenommen worden, schutzbedürftige Menschen misshandelt und gefoltert zu haben. Wie die Polizei mitteilte, wird gegen insgesamt 24 Beamte ermittelt. Ihnen werden Folter, Vergewaltigung, Amtsmissbrauch sowie schwere Körperverletzung vorgeworfen. Am Dienstag gab es Razzien an 30 verschiedenen Orten, darunter zwei Polizeiwachen in der Hauptstadt Lissabon, wo die Taten begangen worden sein sollen.

Ukraine - Moskau ignoriert Selenskyjs Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Nach dem einseitig von der Ukraine angekündigten Beginn einer Waffenruhe hat Kiew Moskau vorgeworfen, seine Angriffe fortgesetzt zu haben. Moskau habe einmal mehr einen realistischen und fairen Aufruf, die Feindseligkeiten zu beenden, ignoriert, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. Russische Angriffe mit 108 Drohnen und drei Raketen dauerten ihm zufolge die ganze Nacht an. Russland habe die von der Ukraine initiierte Waffenruhe verletzt.

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red