Prozess gegen Ex-Leiterin einer Seniorenresidenz fortgesetzt

Wien - Am Mittwoch ist am Landesgericht der Strafprozess gegen eine ehemalige Direktorin einer Wiener Seniorenresidenz fortgesetzt worden, die laut Anklage für das systematische Vernachlässigen pflegebedürftiger Bewohnerinnen und Bewohner verantwortlich war. In der Einrichtung, die es inzwischen nicht mehr gibt, dürfte es über Jahre hinweg zu einem systematischen Organisationsversagen und in Folge dessen zu untragbaren Zuständen gekommen sein.

USA und Iran kommen Vereinbarung zu Kriegsende näher

Peking/Teheran - Die USA und der Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Eine Einigung auf ein Memorandum zur Beendigung des Krieges könne bald erzielt werden, sagte ein pakistanischer Insider aus dem Umfeld der Vermittlungen am Mittwoch. "Wir werden das sehr bald abschließen. Wir stehen kurz davor." Ein entsprechender Bericht des US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.

Weitere Ermittler in Pilnacek-U-Ausschuss am Wort

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich am Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler. Den Auftakt machte in der Früh ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt, am Nachmittag folgt ein Chefermittler als Auskunftsperson. Im Zentrum standen einmal mehr Fragen nach der Sicherstellung des Mobiltelefons von Pilnacek durch die Polizei und das spätere Ermittlungsverfahren gegen die Beamten wegen möglichen Amtsmissbrauchs in diesem Zusammenhang.

Ukraine - Moskau ignoriert Selenskyjs Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Nach dem einseitig von der Ukraine angekündigten Beginn einer Waffenruhe hat Kiew Moskau vorgeworfen, seine Angriffe fortgesetzt zu haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt stellen wir fest, dass die russische Seite die Waffenruhe gebrochen hat", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Bisher seien mehr als 1.800 Verstöße festgestellt worden.

Drei Personen von Hanta-Kreuzfahrtschiff evakuiert

Madrid - Drei Patienten mit Verdacht auf das Hantavirus sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Kreuzfahrtschiff "Hondius" evakuiert worden. Die Patienten seien nun auf dem Weg zur medizinischen Behandlung in den Niederlanden, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X. Die WHO arbeite mit den Schiffsbetreibern daran, die Gesundheit von Passagieren und Besatzung engmaschig zu überwachen und gegebenenfalls Evakuierungen zu veranlassen.

Trockenheit in Kärnten so extrem "noch nie erlebt"

Maria Saal - Die anhaltende Trockenheit hat in Kärnten dramatische Auswirkungen. Im April wurde regional ein Niederschlagsdefizit von bis zu 85 Prozent verzeichnet, hieß es am Mittwoch von Vertretern der Landwirtschaftskammer Kärnten bei einer Pressekonferenz. Würden in den kommenden zehn Tagen keine starken Regenfälle - bis zu 50 Liter pro Quadratmeter - fallen, geht man bereits jetzt von einem Ernteausfall von 20 bis 70 Prozent aus.

Drei Viertel wähnen Österreich auf dem falschen Weg

Wien - Die Österreicherinnen und Österreicher sehen großteils ihr Land auf dem falschen Weg. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes IPSOS hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach gaben 74 Prozent der 800 im April repräsentativ Befragten über 18 an, dass sie eine falsche Entwicklung sehen, nur 26 Prozent werten den Weg positiv. Noch schlechter wird die wirtschaftliche Lage bewertet: 85 Prozent sehen die Situation "sehr schlecht" oder "eher schlecht".

ÖAMTC sieht nur kurzfristige Entlastung bei den Spritpreisen

Wien - Bei den Spritpreisen ist es in Österreich nur kurz zu Senkungen gekommen. Der Krieg im Nahen Osten sorgte auch im April für deutlich höhere Preise als ein Jahr zuvor, teilte der ÖAMTC am Mittwoch mit. Für einen Liter Diesel wurden im April durchschnittlich 2,009 Euro verrechnet, für Super im Schnitt 1,719 Euro, während das Vorjahresniveau bei 1,50 Euro lag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red