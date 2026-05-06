USA und Iran stehen kurz vor Grundsatzeinigung zu Kriegsende

Peking/Teheran - Die USA und der Iran stehen nach Angaben aus Vermittlerkreisen kurz vor dem Abschluss eines Abkommens zur Beendigung des Krieges am Golf. Ein Insider aus Pakistan, das in dem Konflikt vermittelt, bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des US-Nachrichtenportals Axios über ein geplantes, eine Seite umfassendes Memorandum. "Wir werden das sehr bald abschließen. Wir sind nah dran." Pakistan hatte im Vormonat die bisher einzigen Friedensgespräche ausgerichtet.

Aussicht auf US-Iran-Deal: Ölpreise gaben deutlich nach

Frankfurt - Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges im Nahen Osten und der Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz hat die Ölpreise am Mittwoch abstürzen lassen. Nordsee-Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich um bis zu 11,3 Prozent auf 97,42 Dollar je Fass (83,37 Euro) und notierte damit erstmals seit dem 22. April wieder unter der Marke von 100 Dollar. US-Leichtöl WTI verlor bis zu 12,9 Prozent auf 89,06 Dollar je Fass.

Oberstaatsanwalt verteidigte in U-Ausschuss Vorgehen

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich am Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler. Den Auftakt machte in der Früh ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt. Er verteidigte im Großen und Ganzen den Verfahrensverlauf und das Vorgehen der Behörden. Im Zentrum standen einmal mehr Fragen nach der Sicherstellung des Mobiltelefons Pilnaceks durch die Polizei und das spätere Ermittlungsverfahren gegen die Beamten wegen Amtsmissbrauchs.

Trockenheit in Kärnten so extrem "noch nie erlebt"

Maria Saal - Die anhaltende Trockenheit hat in Kärnten dramatische Auswirkungen. Im April wurde regional ein Niederschlagsdefizit von bis zu 85 Prozent verzeichnet, hieß es am Mittwoch von Vertretern der Landwirtschaftskammer Kärnten bei einer Pressekonferenz. Würden in den kommenden zehn Tagen keine starken Regenfälle - bis zu 50 Liter pro Quadratmeter - fallen, geht man bereits jetzt von einem Ernteausfall von 20 bis 70 Prozent aus.

Ukraine - Moskau ignoriert Selenskyjs Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Nach dem einseitig von der Ukraine angekündigten Beginn einer Waffenruhe hat Kiew Moskau vorgeworfen, seine Angriffe fortgesetzt zu haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt stellen wir fest, dass die russische Seite die Waffenruhe gebrochen hat", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Netzwerken. Bisher seien mehr als 1.800 Verstöße festgestellt worden.

Drei Personen von Hanta-Kreuzfahrtschiff evakuiert

Madrid - Drei Patienten mit Verdacht auf das Hantavirus sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Kreuzfahrtschiff "Hondius" evakuiert worden. Die Patienten seien nun auf dem Weg zur medizinischen Behandlung in den Niederlanden, schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X. Die WHO arbeite mit den Schiffsbetreibern daran, die Gesundheit von Passagieren und Besatzung engmaschig zu überwachen und gegebenenfalls Evakuierungen zu veranlassen.

39 Prozent der Wiener Pflichtschüler sind Muslime

Wien - In Wien ist der Anteil an Moslems in den Wiener Pflichtschulen weiter gestiegen. Im laufenden Schuljahr haben laut Bildungsdirektion bereits knapp 39 Prozent der Kinder und Jugendlichen an Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen ein islamisches Glaubensbekenntnis. 36 Prozent der Wiener Pflichtschüler sind Christen und rund ein Viertel ist ohne Glaubensbekenntnis, wie "Standard" und "Presse" am Mittwoch zuerst berichteten. FPÖ und ÖVP reagierten alarmiert.

Ex-Abgeordneter Loacker geht an EU-Rechnungshof

Wien/Luxemburg - Die Bundesregierung hat am Mittwoch wie erwartet den früheren NEOS-Politiker Gerald Loacker als österreichisches Mitglied für den Europäischen Rechnungshof (EuRH) in Luxemburg nominiert. Er übernimmt den Posten von Helga Berger, die sich bei ihrer erneuten Bewerbung nicht durchsetzen konnte. Der ursprünglich erstgereihte Helmut Berger, langjähriger Leiter des Budgetdiensts im Parlament, hatte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

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red