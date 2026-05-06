USA und Iran stehen kurz vor Grundsatzeinigung zu Kriegsende

Peking/Teheran - Die USA und der Iran stehen nach Angaben aus Vermittlerkreisen kurz vor dem Abschluss eines Abkommens zur Beendigung des Krieges am Golf. Ein Insider aus Pakistan, das in dem Konflikt vermittelt, bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des US-Nachrichtenportals Axios über ein geplantes, eine Seite umfassendes Memorandum. "Wir werden das sehr bald abschließen. Wir sind nah dran." Wie Teheran im Anschluss mitteilte, wird der US-Vorschlag derzeit überprüft.

Aussicht auf US-Iran-Deal: Ölpreise gaben deutlich nach

Frankfurt - Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges im Nahen Osten und der Blockade der Schifffahrt in der Straße von Hormuz hat die Ölpreise am Mittwoch abstürzen lassen. Nordsee-Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich um bis zu 11,3 Prozent auf 97,42 Dollar je Fass (83,37 Euro) und notierte damit erstmals seit dem 22. April wieder unter der Marke von 100 Dollar. US-Leichtöl WTI verlor bis zu 12,9 Prozent auf 89,06 Dollar je Fass.

Pilnacek-Chefermittler verteidigte Handy-Weitergabe

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek hat sich am Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler gewidmet. Zu Wort kam jener Kriminalbeamte, dem vorgeworfen worden war, persönliche Gegenstände bei der Freundin des Justiz-Sektionschefs abgeholt und an den Anwalt der Witwe übergeben zu haben, anstatt diese als Beweismittel sicherzustellen. Davor hatte auch ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt insgesamt das Vorgehen der Behörden verteidigt.

Trockenheit in Kärnten so extrem "noch nie erlebt"

Maria Saal - Die anhaltende Trockenheit hat in Kärnten dramatische Auswirkungen. Im April wurde regional ein Niederschlagsdefizit von bis zu 85 Prozent verzeichnet, hieß es am Mittwoch von Vertretern der Landwirtschaftskammer Kärnten in einer Pressekonferenz. Würden in den kommenden zehn Tagen keine starken Regenfälle - bis zu 50 Liter pro Quadratmeter - fallen, geht man bereits jetzt von einem Ernteausfall von 20 bis 70 Prozent aus.

Moskau ignoriert von Kiew ausgerufene Ukraine-Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Nach Beginn der einseitig von Kiew ausgerufenen Waffenruhe erhebt die Ukraine Vorwürfe gegen Moskau. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland am Mittwoch vor, die von ihm verkündete Waffenruhe zu ignorieren. Der Kreml hat sich zu dem Vorhaben bisher nicht geäußert, aber zuvor selbst aus Eigeninteresse eine Feuerpause festgelegt, die aber erst später beginnen soll.

Ex-Abgeordneter Loacker geht an EU-Rechnungshof

Wien/Luxemburg - Die Bundesregierung hat am Mittwoch wie erwartet den früheren NEOS-Politiker Gerald Loacker als österreichisches Mitglied für den Europäischen Rechnungshof (EuRH) in Luxemburg nominiert. Er übernimmt den Posten von Helga Berger, die sich bei ihrer erneuten Bewerbung nicht durchsetzen konnte. Der ursprünglich erstgereihte Helmut Berger, langjähriger Leiter des Budgetdiensts im Parlament, hatte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.

39 Prozent der Wiener Pflichtschüler sind Muslime

Wien - In Wien ist der Anteil an Moslems in den Wiener Pflichtschulen weiter gestiegen. Im laufenden Schuljahr haben laut Bildungsdirektion bereits knapp 39 Prozent der Kinder und Jugendlichen an Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen ein islamisches Glaubensbekenntnis. 36 Prozent der Wiener Pflichtschüler sind Christen und rund ein Viertel ist ohne Glaubensbekenntnis, wie "Standard" und "Presse" am Mittwoch zuerst berichteten. FPÖ und ÖVP reagierten alarmiert.

CNN-Gründer Ted Turner im Alter von 87 Jahren gestorben

Washington - Der einflussreiche US-Medienunternehmer Ted Turner ist tot. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie der Sender mitteilte. CNN würdigte Turner als "Pionier des Kabelfernsehens", der mit Nachrichten rund um die Uhr "die Fernsehberichterstattung revolutioniert" habe. Turner hatte den Nachrichtensender im Jahr 1980 gegründet.

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red