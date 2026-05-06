USA und Iran stehen kurz vor Grundsatzeinigung zu Kriegsende

Peking/Teheran - Die USA und der Iran stehen nach Angaben aus Vermittlerkreisen kurz vor dem Abschluss eines Abkommens zur Beendigung des Krieges am Golf. Ein Insider aus Pakistan, das in dem Konflikt vermittelt, bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des US-Nachrichtenportals Axios über ein geplantes, eine Seite umfassendes Memorandum. "Wir werden das sehr bald abschließen. Wir sind nah dran." Wie Teheran im Anschluss mitteilte, wird der US-Vorschlag derzeit überprüft.

Pilnacek-Chefermittler verteidigte Handy-Weitergabe

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek hat sich am Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler gewidmet. Zu Wort kam jener Kriminalbeamte, dem vorgeworfen worden war, persönliche Gegenstände bei der Freundin des Justiz-Sektionschefs abgeholt und an den Anwalt der Witwe übergeben zu haben, anstatt diese als Beweismittel sicherzustellen. Davor hatte auch ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt insgesamt das Vorgehen der Behörden verteidigt.

Trockenheit in Kärnten so extrem "noch nie erlebt"

Maria Saal - Die anhaltende Trockenheit hat in Kärnten dramatische Auswirkungen. Im April wurde regional ein Niederschlagsdefizit von bis zu 85 Prozent verzeichnet, hieß es am Mittwoch von Vertretern der Landwirtschaftskammer Kärnten in einer Pressekonferenz. Würden in den kommenden zehn Tagen keine starken Regenfälle - bis zu 50 Liter pro Quadratmeter - fallen, geht man bereits jetzt von einem Ernteausfall von 20 bis 70 Prozent aus.

CNN-Gründer Ted Turner im Alter von 87 Jahren gestorben

Washington - Der einflussreiche US-Medienunternehmer Ted Turner ist tot. Der Gründer des Nachrichtensenders CNN starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren, wie der Sender mitteilte. CNN würdigte Turner als "Pionier des Kabelfernsehens", der mit Nachrichten rund um die Uhr "die Fernsehberichterstattung revolutioniert" habe. Turner hatte den Nachrichtensender im Jahr 1980 gegründet.

Slowakei hebt höhere Treibstoffpreise für Ausländer auf

Bratislava - Ausländer müssen ab Freitag in der Slowakei nicht mehr höhere Treibstoffpreise bezahlen als Inländer. Das gab die sozialdemokratische Wirtschaftsministerin Denisa Sakova am Mittwoch bekannt. Zugleich würden auch die derzeit geltenden Treibstoffrationierungen aufgehoben, sagte Sakova.

Moskau ignoriert von Kiew ausgerufene Ukraine-Waffenruhe

Kiew (Kyjiw) - Nach Beginn der einseitig von Kiew ausgerufenen Waffenruhe erhebt die Ukraine Vorwürfe gegen Moskau. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland am Mittwoch vor, die von ihm verkündete Waffenruhe zu ignorieren. Der Kreml hat sich zu dem Vorhaben bisher nicht geäußert, aber zuvor selbst aus Eigeninteresse eine Feuerpause festgelegt, die aber erst später beginnen soll.

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red