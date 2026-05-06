Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt

Peking/Teheran - Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump einen Verzicht auf Atomwaffen zugesichert. "Der Iran darf keine Atomwaffen haben (...) und sie haben dem zugestimmt", sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai hatte zuvor jedoch Berichte als "überzogen" zurückgewiesen, wonach beide Kriegsparteien kurz vor einem Abschluss eines Abkommens stünden.

Pilnacek-Chefermittler verteidigte Handy-Weitergabe

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek hat sich am Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler gewidmet. Zu Wort kam jener Kriminalbeamte, dem vorgeworfen worden war, persönliche Gegenstände bei der Freundin des Justiz-Sektionschefs abgeholt und an den Anwalt der Witwe übergeben zu haben, anstatt diese als Beweismittel sicherzustellen. Davor hatte auch ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt insgesamt das Vorgehen der Behörden verteidigt.

Papst Leo XIV. empfängt US-Außenminister Rubio

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. empfängt am Donnerstag US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan (11.30 Uhr). Hintergrund sind die jüngsten Spannungen zwischen dem US-stämmigen Papst und US-Präsident Donald Trump über den Iran-Krieg. Trump hatte wütend auf Friedens-Aufrufe des Papstes reagiert und dem katholischen Kirchenoberhaupt unterstellt, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will".

Womöglich mit Hantavirus-infizierter Passagier in Amsterdam

Madrid - Ein Flugzeug mit mindestens einem Passagier des Kreuzfahrtschiffs, auf dem das Hantavirus grassiert, ist am Mittwoch in Amsterdam gelandet. Die Maschine kam um 19.47 Uhr am Flughafen Schiphol an. Krankenwagen und Feuerwehrautos aus Deutschland warteten am Flughafen. Sie waren von Düsseldorf aus nach Amsterdam gefahren, um dort eine vermutlich infizierte Frau in Empfang zu nehmen, die in einer Spezialklinik in Deutschland behandelt werden soll.

Kommunal- und Regionalwahlen Test für britische Regierung

London/Cardiff/Edinburgh - Millionen Bürgerinnen und Bürger in Schottland und Wales sind am Donnerstag zur Wahl des Regionalparlaments und in England zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl aufgerufen. Außerdem werden in mehreren englischen Städten die Bürgermeister neu bestimmt. Umfragen zufolge muss sich die Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer auf herbe Stimmenverluste einstellen.

FP-Steiner lädt Glettler auf "Kaffee und Kuchen" ein

Zell am Ziller/Innsbruck - In der Causa rund um die angeblich an Ort und Stelle gut hörbare Kritik des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Christoph Steiner an Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler wegen dessen Predigt im Rahmen der Feldmesse beim Gauder Fest im Zillertal will der Freiheitliche nun offenbar die "Friedenspfeife" rauchen. "Ich lade dich ein, lieber Herr Bischof, gehen wir zwei auf Kaffee und Kuchen", ließ Steiner den Geistlichen in einem Video auf Social Media wissen.

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red