Trump: Iran hat Verzicht auf Atomwaffen zugesagt

Peking/Teheran - Der Iran hat nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump einen Verzicht auf Atomwaffen zugesichert. "Der Iran darf keine Atomwaffen haben (...) und sie haben dem zugestimmt", sagte Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai hatte zuvor jedoch Berichte als "überzogen" zurückgewiesen, wonach beide Kriegsparteien kurz vor einem Abschluss eines Abkommens stünden.

Papst Leo XIV. empfängt US-Außenminister Rubio

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. empfängt am Donnerstag US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan (11.30 Uhr). Hintergrund sind die jüngsten Spannungen zwischen dem US-stämmigen Papst und US-Präsident Donald Trump über den Iran-Krieg. Trump hatte wütend auf Friedens-Aufrufe des Papstes reagiert und dem katholischen Kirchenoberhaupt unterstellt, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will".

Kommunal- und Regionalwahlen Test für britische Regierung

London/Cardiff/Edinburgh - Millionen Bürgerinnen und Bürger in Schottland und Wales sind am Donnerstag zur Wahl des Regionalparlaments und in England zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl aufgerufen. Außerdem werden in mehreren englischen Städten die Bürgermeister neu bestimmt. Umfragen zufolge muss sich die Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer auf herbe Stimmenverluste einstellen.

Vier Tote nach russischen Drohnenangriffen in der Ukraine

Sumy - Die Behörden der nordostukrainischen Region Sumy melden vier Tote bei russischen Drohnenangriffen. Unter den Opfern seien zwei Mitarbeiterinnen eines Kindergartens. Kinder hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs jedoch nicht in dem Gebäude befunden. Eine weitere Person sei ums Leben gekommen, als ein Wohnhaus von einer Drohne getroffen wurde. Die von Kiew ausgerufene Feuerpause scheint somit nicht zu halten.

Deutsche wegen Hantavirus-Verdacht nach Düsseldorf gebracht

Madrid - Im Drama um den tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem niederländischen Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist eine möglicherweise infizierte Deutsche zur Untersuchung nach Deutschland gebracht worden. Ein dpa-Reporter berichtete, der spezielle Transport-Konvoi sei in Düsseldorf angekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf hatten die Person am Flughafen in Amsterdam übernommen. Zwei vom Schiff geholte Erkrankte saßen wegen technischer Probleme auf den Kanaren fest.

Sechs Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Behörden sechs Menschen getötet worden. Darunter war ein hochrangiger Offizier der Hamas-Polizei. Mehrere weitere Menschen seien zudem schwer verletzt worden, darunter der Sohn eines hohen Funktionärs der Hamas, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheits- und Klinikkreisen.

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red