Sechs Verletzte bei Gasexplosion bei Firma in Leoben

Leoben - Bei einer Gasexplosion auf einem Firmenareal in Leoben sind am Mittwochnachmittag sechs Arbeiter verletzt worden. Ein Mann wurde lebensbedrohlich verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie drei Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar; das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt in dem Fall.

Österreich erlebte bisher trockenste März-April-Periode

Wien - Österreich hat heuer die trockenste März-April-Periode seit Beginn der Messungen im Jahr 1858 verzeichnet. Wie aus aktuellen Auswertungen der Geosphere Austria hervorgeht, fiel im österreichweiten Flächenmittel um 63 Prozent weniger Niederschlag als im Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Damit wurde der bisherige Negativrekord deutlich übertroffen. Zum Vergleich: 2003 lag das Niederschlagsdefizit bei 54 Prozent, 1946 bei 57 Prozent und 1893 bei 58 Prozent.

Kommunal- und Regionalwahlen Test für britische Regierung

London/Cardiff/Edinburgh - Millionen Bürgerinnen und Bürger in Schottland und Wales sind am Donnerstag zur Wahl des Regionalparlaments und in England zur Stimmabgabe bei der Kommunalwahl aufgerufen. Außerdem werden in mehreren englischen Städten die Bürgermeister neu bestimmt. Umfragen zufolge muss sich die Labour Party von Premierminister Keir Starmer auf herbe Stimmenverluste einstellen.

Papst Leo XIV. empfängt US-Außenminister Rubio

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. empfängt am Donnerstag US-Außenminister Marco Rubio im Vatikan (11.30 Uhr). Hintergrund sind die jüngsten Spannungen zwischen dem US-stämmigen Papst und US-Präsident Donald Trump über den Iran-Krieg. Trump hatte wütend auf Friedens-Aufrufe des Papstes reagiert und dem katholischen Kirchenoberhaupt unterstellt, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will".

Mehr als 4.500 Haltestellen in Österreich mit Mängeln

Wien - Die Mobilitätsorganisation VCÖ hat zum sogenannten Haltestellen-Check gebeten und großen Anklang damit geerntet. Weniger günstig ging die Aktion für Öffi-Stationen aus: 4.584 Haltestellen österreichweit wurden mit Mängeln gewählt. Am häufigsten war ein fehlender Witterungsschutz schuld an der Meldung. Aber auch bei der Verkehrssicherheit sahen viele Passagiere Verbesserungsbedarf. Die Wahl zur besten Bushaltestelle Österreichs gewann der steirische Busbahnhof Premstätten.

Einigung: EU will KI für Missbrauch-Deepfakes verbieten

Brüssel - KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes, wie die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Zugleich sollen andere KI-Regeln vereinfacht werden, um das wirtschaftliche Potenzial von Künstlicher Intelligenz in Europa auszuschöpfen.

EU könnte Abhängigkeit von USA schnell abschütteln

Berlin/Washington/Brüssel - Europa könnte seine militärische Abhängigkeit von den USA nach einer Analyse fünf prominenter Köpfe innerhalb weniger Jahre ohne Mehrkosten abschütteln. Substanzieller Fortschritt hin zu eigenständiger Handlungsfähigkeit sei mittelfristig innerhalb von drei bis fünf Jahren realistisch, heißt es in dem mit "Sparta 2.0" betitelten Papier deutscher Experten. Weitgehende Autonomie sei in den meisten Bereichen in fünf bis zehn Jahren erreichbar.

6,4 Millionen Dosen an falschen Medikamenten eingezogen

Lyon - Fahnder haben bei einem groß angelegten Schlag gefälschte und nicht zugelassene Medikamente im Millionenwert beschlagnahmt. Mehr als 6,4 Millionen Dosen wurden eingezogen, wie die internationale Polizeiorganisation Interpol mit Sitz in Lyon mitteilte. Die Stoffe haben demnach einen Wert von 15,5 Millionen US-Dollar (etwa 13,2 Millionen Euro).

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red