LKA-Chef spricht im U-Ausschuss von "haltlosen Vorwürfen"

Wien - Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek sind am Donnerstag der Chef des niederösterreichischen Landeskriminalamts, Stefan Pfandler, und die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs, Caroline List, als Auskunftspersonen geladen. Als erster stand der LKA-Chef den Abgeordneten Rede und Antwort. Er sprach von "haltlosen Vorwürfen" und einem "Pauschalverdacht gegen Polizisten und Beamte des Innenministeriums".

Sechs Verletzte bei Gasexplosion bei Firma in Leoben

Leoben - Bei einer Gasexplosion auf einem Firmenareal in Leoben sind am Mittwochnachmittag sechs Arbeiter verletzt worden. Ein Mann wurde lebensbedrohlich verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie drei Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar; das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt in dem Fall.

US-Außenminister Rubio zu Treffen mit Papst in Rom gelandet

Rom/Vatikanstadt/Washington - US-Außenminister Marco Rubio ist am Donnerstag in Rom eingetroffen. Seine Maschine landete am Flughafen Rom-Ciampino unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Nach der Ankunft verließ der Fahrzeugkonvoi den Flughafen gegen 9.00 Uhr. Rubio wird am Vormittag im Vatikan zu einem Treffen mit Papst Leo XIV. erwartet. Geplant sind zudem Gespräche mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, Außenminister Antonio Tajani sowie Verteidigungsminister Guido Crosetto.

Einigung: EU will KI für Missbrauch-Deepfakes verbieten

Brüssel - KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes, wie die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Zugleich sollen andere KI-Regeln vereinfacht werden, um das wirtschaftliche Potenzial von Künstlicher Intelligenz in Europa auszuschöpfen.

NGO: Israel führte Hunger im Gazastreifen absichtlich herbei

Gaza - Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat Israel vorgeworfen, im Gazastreifen durch das absichtliche Zurückhalten von Lebensmitteln und Hilfsgütern eine "Unterernährungskrise erzeugt" zu haben. Betroffen seien vor allem Kinder, Schwangere und stillende Frauen, erklärte die Organisation in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht. Die NGO stützt ihre Angaben auf eine Untersuchung der Lage in vier von ihr unterstützen Gesundheitseinrichtungen in dem Palästinensergebiet.

Österreich erlebte bisher trockenste März-April-Periode

Wien - Österreich hat heuer die trockenste März-April-Periode seit Beginn der Messungen im Jahr 1858 verzeichnet. Wie aus aktuellen Auswertungen der Geosphere Austria hervorgeht, fiel im österreichweiten Flächenmittel um 63 Prozent weniger Niederschlag als im Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Damit wurde der bisherige Negativrekord deutlich übertroffen. Zum Vergleich: 2003 lag das Niederschlagsdefizit bei 54 Prozent, 1946 bei 57 Prozent und 1893 bei 58 Prozent.

Initiator beharrt nach Hanke-Appell auf Brenner-Demo

Matrei am Brenner/Gries am Brenner - Die Demonstration samt Totalsperre des Brennerkorridors am 30. Mai auf bzw. bei der Brennerautobahn (A13) dürfte wie geplant stattfinden. "Der Termin steht", richtete Initiator Karl Mühlsteiger, Bürgermeister von Gries am Brenner, via "Tiroler Tageszeitung" und "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgaben) Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) aus. Dieser hatte mit Verweis auf die weitreichenden Auswirkungen auf den Verkehr appelliert, die Demonstration zu "überdenken".

Zwei Frauen bei Attacke in Bregenz schwer verletzt

Bregenz - Ein 54-jähriger Mann hat in Bregenz zwei ihm unbekannte Frauen attackiert und schwer verletzt. Die beiden Vorfälle in einer Tiefgarage bzw. in deren Nahbereich ereigneten sich bereits Dienstag früh, wie die Vorarlberger Polizei in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte. Die beiden Frauen wurden in ein Spital eingeliefert. Der Verdächtige sei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert worden, hieß es.

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red