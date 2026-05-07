LKA-Chef spricht im U-Ausschuss von "haltlosen Vorwürfen"

Wien - Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek sind am Donnerstag der Chef des niederösterreichischen Landeskriminalamts, Stefan Pfandler, und die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs, Caroline List, als Auskunftspersonen geladen. Als erster stand der LKA-Chef den Abgeordneten Rede und Antwort. Er sprach von "haltlosen Vorwürfen" und einem "Pauschalverdacht gegen Polizisten und Beamte des Innenministeriums".

UniCredit plant Russland-Teilausstieg mit Milliardenverlust

Mailand - Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit will sich mit einem Verlust von bis zu 3,3 Mrd. Euro von einem Teil ihres Russlandgeschäfts trennen. UniCredit habe eine unverbindliche Vereinbarung mit einem privaten Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) unterzeichnet, teilte das Mailänder Geldhaus am Donnerstag mit. Ob das Geschäft tatsächlich zustande kommt, ist jedoch offen. Ein Abschluss wird von der UniCredit für das erste Halbjahr 2027 erwartet.

Insider: USA und Iran vor befristetem Rahmenabkommen

Islamabad/Washington/Dubai - Die USA und der Iran stehen Insidern zufolge kurz vor einer vorläufigen Vereinbarung zur Beendigung ihres Krieges. Ein entsprechender Rahmenentwurf sehe vor, die Angriffe dauerhaft zu stoppen, klammere die umstrittensten Themen jedoch aus, verlautete am Donnerstag aus Verhandlungskreisen. Der sich abzeichnende Plan konzentriere sich auf eine vorläufige Absichtserklärung anstelle eines umfassenden Friedensvertrags.

Anzahl der Schuldenberatungen weiter auf hohem Niveau

Wien - Die Nachfrage nach Schuldenberatungen bleibt in Österreich auf einem hohen Niveau. "Derzeit kämpfen Menschen einfach mit den Ausgaben des täglichen Lebens", sagte Clemens Mitterlehner, Chef des Verbandes der Schuldenberatungen ASB, am Donnerstag in Wien. Im abgelaufenen Jahr suchten 21.599 Menschen erstmals eine Schuldenberatung auf - das ist gemeinsam mit den letzten beiden Jahren der höchste Wert seit 2011. Mitterlehner sieht dringenden politischen Handlungsbedarf.

Warnung vor "De-Professionalisierung" in der Pflege

Wien - Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) warnt vor einer zunehmenden De-Professionalisierung der Pflege. Mit dem Einsatz von weniger qualifiziertem Personal bei gleichzeitiger Einschränkung professioneller Kompetenzen gefährde man die Versorgungsqualität, hieß es am Donnerstag. Laut einer Umfrage sorgt sich die Mehrheit der Bevölkerung um die langfristige Sicherstellung der Pflege. Auch die Gewerkschaft deponierte ihre Forderungen.

US-Außenminister Rubio traf Papst Leo XIV.

Rom/Vatikanstadt/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat am Donnerstag im Vatikan Papst Leo XIV. getroffen. Nach dem Gespräch mit dem Pontifex folgte eine Audienz beim vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, wie aus Vatikan-Kreisen verlautete. Höchste Sicherheitsvorkehrungen wurden im Vorfeld des Besuchs ergriffen. Das Gelände rund um den Vatikan wurde zum Großteil abgeriegelt. Vor Rubio hatte der Papst den polnischen Premierminister Donald Tusk empfangen.

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Suche nach Kontaktpersonen

Genf/Buenos Aires/Adeje (Teneriffa) - Nach einem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" suchen Behörden weltweit nach Kontaktpersonen. Ziel ist es, eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Drei Menschen starben bisher, darunter ein Deutscher und ein niederländisches Ehepaar. Bei acht weiteren Personen besteht der Verdacht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mitteilte.

Einigung: EU will KI für Missbrauch-Deepfakes verbieten

Brüssel - KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes, wie die zypriotische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Zugleich sollen andere KI-Regeln vereinfacht werden, um das wirtschaftliche Potenzial von Künstlicher Intelligenz in Europa auszuschöpfen.

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red