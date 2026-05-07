Nach Schüssen vor Linzer Gasthaus drei Tote

Linz - Vor einem Gasthaus in Linz-Urfahr sind am frühen Donnerstagnachmittag tödliche Schüsse gefallen. Die Polizei bestätigte, dass ein Mann zwei Frauen und dann sich erschossen habe. Die Tatwaffe sei sichergestellt worden, hieß es weiter von der Exekutive. Ob zwischen dem mutmaßlichen Täter und den Opfern ein Naheverhältnis bestand, war noch unklar.

Dosis in manipuliertem Hipp-Glas nicht lebensgefährlich

Eisenstadt - Ein Verzehr des im Burgenland sichergestellten Hipp-Glases, das 15 Mikrogramm Rattengift enthielt, wäre nicht lebensgefährlich gewesen. Das ergab ein ergänzendes Gutachten, wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Donnerstag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Dosis war aber hoch genug, um gesundheitliche Auswirkungen zu verursachen. Sie hätte zu einer Verminderung der Blutgerinnungsfähigkeit und damit zu mild verlaufenden Blutungen führen können, hieß es.

LKA-Chef spricht im U-Ausschuss von "haltlosen Vorwürfen"

Wien - Im Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen in der Causa Pilnacek sind am Donnerstag der Chef des niederösterreichischen Landeskriminalamts, Stefan Pfandler, und die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs, Caroline List, als Auskunftspersonen geladen. Als erster stand der LKA-Chef den Abgeordneten Rede und Antwort. Er sprach von "haltlosen Vorwürfen" und einem "Pauschalverdacht gegen Polizisten und Beamte des Innenministeriums".

Unbekannte stechen in Innsbruck auf 20-Jährigen ein

Innsbruck - Unbekannte Täter haben offenbar in der Nacht auf Mittwoch im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au einen 20-Jährigen brutal attackiert und dem jungen Mann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt. Daraufhin flüchteten sie mit der Umhängetasche des Opfers, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Ägypter wurde in der Klinik notoperiert, er befand sich aktuell in stabilem Zustand und konnte bereits befragt werden.

Warnung vor "De-Professionalisierung" in der Pflege

Wien - Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) warnt vor einer zunehmenden De-Professionalisierung der Pflege. Mit dem Einsatz von weniger qualifiziertem Personal bei gleichzeitiger Einschränkung professioneller Kompetenzen gefährde man die Versorgungsqualität, hieß es am Donnerstag. Laut einer Umfrage sorgt sich die Mehrheit der Bevölkerung um die langfristige Sicherstellung der Pflege. Auch die Gewerkschaften und der Samariterbund deponierten Forderungen.

US-Außenminister Rubio traf Papst Leo XIV.

Rom/Vatikanstadt/Washington - US-Außenminister Marco Rubio hat am Donnerstag im Vatikan Papst Leo XIV. getroffen. Nach dem Gespräch mit dem Pontifex folgte eine Audienz beim vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, wie aus Vatikan-Kreisen verlautete. Höchste Sicherheitsvorkehrungen wurden im Vorfeld des Besuchs ergriffen. Das Gelände rund um den Vatikan wurde zum Großteil abgeriegelt. Vor Rubio hatte der Papst den polnischen Premierminister Donald Tusk empfangen.

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff: Suche nach Kontaktpersonen

Genf/Buenos Aires/Adeje (Teneriffa) - Nach einem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" suchen Behörden weltweit nach Kontaktpersonen. Ziel ist es, eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Drei Menschen starben bisher, darunter ein Deutscher und ein niederländisches Ehepaar. Bei acht weiteren Personen besteht der Verdacht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mitteilte.

Stocker setzt in den VAE auf Technologiezusammenarbeit

Abu Dhabi/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will mit seinem Arbeitsbesuch am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten den VAE "Solidarität in schwierigen Zeiten ausdrücken", wie er bei einem Zwischenstopp vor Journalisten sagte. Inhaltlich gehe es nicht darum, Öl oder Gas für Österreich zu sichern. Vielmehr sieht Stocker das Land als Vorreiter bei Technologie und insbesondere KI. Es gebe große Chancen für Österreichs Wirtschaft, wie auch für die Forschung und die Jugend.

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red